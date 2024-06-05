Лікарі роблять операцію. Фото: ДІЄВО

Якщо ви маєте діагноз, який потребує хірургічної операції, вибір клініки та хірурга — задача непроста. Варто зважити багато факторів, щоби бути спокійним за своє здоров’я, моральний та матеріальний стан.

Нижче наводимо 10 порад для вибору медичної клініки по проведенню хірургічної операції. Особисто для вас якісь критерії з наведених — можуть мати більшу чи меншу вагу, у всіх людей власні пріоритети та вподобання.

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Лікарі роблять операцію. Фото: ДІЄВО

Рекомендації близьких та родичів

1. Очевидно, що при такому життєво важливому виборі ми довіряємо рекомендаціям близьких та родичів. Якщо вони вже мали схожий досвід, і їм робили схожу операцію, та все пройшло добре, можна прислухатись до їх рекомендацій лікаря та клініки. Але пам’ятайте, що кожен організм унікальний, ми всі маємо різний рівень загального стану здоров’я, супутніх хвороб, імунітету та психічної стійкості, які при тому ж самому діагнозі можуть суттєво вплинути на результат хірургічного лікування та реабілітацію.

Крім цього, ми всі маємо різні "картини світу", з яких оцінюємо ситуацію та результат. Для когось "все пройшло добре" — це гірше не стало, а для когось "все пройшло добре" — це мене вилікували, і якість життя суттєво покращилась.

Рекомендації та направлення вашого лікаря

2. Ще один тип рекомендацій на операцію — це рекомендації та направлення вашого лікаря, який сам не оперує, а спостерігає і лікує вас. Це можуть бути або рекомендації звернутися в державну лікарню для хірургічного лікування, або рекомендації звернутись до експерта напрямку, якого лікар бачив в роботі чи знає по відгуках колег та пацієнтів і розуміє його професійний рівень. Крім цього, треба пам’ятати про такий вид співпраці лікарів як направлення в певну клініку на умовах зворотної винагороди для лікаря, який направив.

Публічні відгуки в мережі Інтернет

3. Наступний популярний спосіб вибору медичного закладу та лікаря — публічні відгуки в мережі Інтернет. Пам’ятайте, що відгуки на власному сайті медичної установи — проходять модерацію власником сайту або навіть пишуться їм власноруч. На сайтах-агрегаторах, де зібрані медичні та інші заклади (Doc.ua, Likarni, ТОП-20 та інші) — відгукам трохи більше довіри, але також є ризик, що оцінки можуть бути замовними.

Безпосередньо в Гуглі на акаунті медичного закладу відгуки, оцінки та коментарі мають значну вагу і ступінь довіри. Звертайте увагу на профіль того, хто написав відгук — якщо він не щойно створений, має фото, а також має більше одного відгуку в історії — це скоріш за все реальна людина, яка мала досвід і ним поділилася. Звісно, бувають компанії, які самі створюють гугл акаунти та пишуть собі відгуки, але сподіваємось, це не про наші медичні центри. Також іноді заклади дають якісь подарунки або знижки за відгук.

Негативні відгуки безпосередньо в Гугл акаунті закладу майже неможливо видалити, для цього власник акаунту клініки повинен звернутися зі скаргою безпосередньо в підтримку Гугла.

В реально робочому медичному закладі можуть бути різні відгуки та оцінки — це показник нормального робочого процесу і підтвердження правдивості оцінок. Варто звернути увагу на те, як представники медичної установи відповіли на негатив, і чи відповіли взагалі. Ніхто не застрахований він непередбачуваних обставин або невдоволення пацієнтів, але показово, як заклади вирішують негативні ситуації.

Це загальні рекомендації щодо вибору на основі оцінок і відгуків.

Тепер про більш специфічні фактори вибору медичного центру для проведення операції.

Хірург та клініка спеціалізувалися саме на вашому типі захворювання та хірургічному лікуванні

4. Дуже бажано, щоб хірург та клініка спеціалізувалися саме на вашому типі захворювання та хірургічному лікуванні. Це так звані спеціалізовані або профільні клініки. В такому випадку з більшою ймовірністю в наявності буде все необхідне для операції: обладнання, інструменти та матеріали. Навіть, якщо станеться щось непередбачуване в процесі операції або після, можна бути більше впевненим, що лікарі мають під рукою всі засоби для подолання будь-яких складнощів. Доцільно також пересвідчитись, що в медичному закладі використовують новітнє обладнання та сучасні підходи.

В Хірургічному центрі країни ДІЄВО застосовують найновітніші методики хірургічних операцій: ендоскопічні (через природні канали організму), лапароскопічні (через проколи) та лазерні і інші технології. Це забезпечує максимальне збереження здорових органів, тканин та функцій організму, швидке відновлення пацієнтів із випискою вже за 1-2 дні, мінімальний ризик ускладнень і рецидивів.

Успіх операції — саме в майстерності хірургів

5. Якщо сучасне обладнання, технології та матеріали — на сьогодні вже мінімальна норма для приватної прогресивної клініки, то віртуозність хірурга, його практичні навички та безпосередній практичний досвід стають дуже важливими при виборі лікаря для операції. Часто успіх операції — саме в майстерності хірургів. Зверніть увагу на кількість операцій по вашому захворюванню, які провів і проводить лікар. Очевидно, якщо хірург робить, наприклад, мамо пластику по кілька разів на день багато років, то він експерт в цьому, і його операційний досвід буде для вас корисним. В ДІЄВО центрі хірургічних рішень був випадок, коли пацієнт прийняв рішення робити резекцію шлунку для схуднення саме тут, коли почув, що тільки на поточному тижні хірург клініки зробив три такі операції. Всі спеціалісти медичного центру ДІЄВО — це хірурги-практики, професори, кандидати наук із досвідом тисяч успішних операцій. А бувають інші типи лікарів-експертів, які спеціалізуються більше на науковій, викладацькій та адміністративній роботі. На це також варто звернути увагу.

Спілкування з хірургом наживо

6. Дуже бажано до прийняття рішення — де і в кого оперуватись — поспілкуватись з хірургом наживо, прийти на особисту або хоча б на онлайн консультацію. Варто поставити всі питання, які вас цікавлять. Пацієнт має право знати, за якою методикою лікар планує проводити операцію, які прогнози на успішність хірургічного втручання, термін планової реабілітації та відновлення, можливі ризики чи ускладнення, їх вірогідність. Для когось лікар, який нічого не пояснює, а мовчки робить свою роботу — це окей і характеризує його як зайнятого професіонала, а для когось – дуже важливо зрозуміле пояснення, що саме буде відбуватися на операційному столі, до цього та після.

Важливо відчути довіру до конкретного спеціаліста та людини, якій ви довіряєте своє життя та здоров’я.

Хірурги Хірургічного центру країни Дієво проводять операції пацієнтам так, як би провели їх своїм батькам, а після кожного хірургічного втручання мають черговий рубець на серці та стають в якомусь сенсі родичем пацієнту. Справжній хірург завжди переживає за пацієнта, як за близьку людину.

Важлива також передопераційна консультація і контакт з анестезіологом, який може направити вас на додаткові обстеження з огляду на загальний стан вашого організму. Саме з анестезіологом ви приймаєте рішення про тип знеболення та анестезії під час операції та маєте можливість обговорити наявні ризики та застереження.

Насправді сучасні засоби анестезії достатньо безпечні для проведення хірургічного втручання та майже безболісної реабілітації.

В ДІЄВО центрі хірургічних рішень пацієнту індивідуально підбирають найбільш безпечні та мінімально необхідні для знеболення методи анестезії після ретельного обстеження стану здоров’я. Це забезпечує комфортний вихід з анестезії та швидке повернення до звичайного життя.

Пацієнти ДІЄВО часто дякують персонально анестезіологам за легку операцію.

Лікарі роблять операцію. Фото: ДІЄВО

Умови по перед та післяопераційному перебуванню

7. При виборі медичного центру дізнайтеся про всі умови по перед та післяопераційному перебуванню, перелік обстежень, які необхідно пройти до та після операції. Чи наполягає медична клініка на необхідності здати всі аналізи виключно у них в клініці, це може бути не зручно, дорожче та подовжить ваше перебування в клініці, якщо ви вже маєте частину готових передопераційних досліджень або їдете з іншого міста чи країни. В клініці ДІЄВО центр хірургічних рішень багато пацієнтів з інших міст України та закордону. За бажанням вони проходять всі необхідні обстеження за місцем проживання, направляють в клініку результати онлайн, проходять онлайн консультацію лікарів і приїжджають вже безпосередньо на операцію.

Для пацієнтів з інших міст України та закордону є можливість госпіталізації в будь-який час доби по прибуттю в Київ, щоб не очікувати та не орендувати готель. При необхідності, медичний центр викличе машину для медичного транспортування або таксі.

Операційний блок у клініці розташований на цокольному поверсі укриття, що гарантує безпеку пацієнтів під час повітряних тривог. Усі норми стерильності та фільтрації повітря знаходяться на найвищому рівні.

Що необхідно взяти з собою

8. Поцікавтесь всіма деталями та умовами перебування — що треба взяти з собою з речей та медикаментів. В багатьох державних лікарнях, наприклад, треба брати майже все, включаючи посуд, туалетний папір, мило, іноді навіть харчування недостатньо, щоб бути ситим. Часто треба мати весь запас медикаментів, систем для крапельниць, і навіть паперових рушників та пелюшок. А іноді медикаментами державна лікарня забезпечена. В деяких приватних клініках харчування не входить в вартість перебування та рахується окремо. Також в приватних медцентрах може рахуватись окремо кожна процедура після операції: встановлення крапельниці, ін’єкції та т.ін. В хірургічному центрі ДІЄВО в вартість перебування входить 3-х разове харчування, видається махровий халат, індивідуальні капці та всі засоби особистої гігієни. Усі палати укомплектовані сейфами, електрочайником, посудом, телевізорами зі смарт ТВ, Wi-Fi, безперебійним електро-, водопостачанням та опаленням. А додатково пацієнт оплачує після операції виключно медикаменти, які йому прописані.

Іноді здається, що комфорт перебування — це другорядне питання порівняно з професіоналізмом хірурга, але умови та зручності перебування безпосередньо впливають на психологічний стан людини та сприяють або не сприяють швидкому відновленню організму.

Післяопераційний медичний супровід та піклування

9. Крім фізичного комфорту, на психологічний стан та швидкість реабілітації впливають післяопераційний медичний супровід та піклування молодшого медичного персоналу. Важливо, щоб лікар і медсестри були в доступі 24/7 для повного нагляду і післяопераційного лікування.

Лікарняна палата. Фото: ДІЄВО

В ДІЄВО центрі хірургічних рішень цілодобово в доступі черговий лікар, молодший медичний персонал, кожного дня оглядає хірург, що оперував. Кожного дня після операції контролюються показники крові та сечі за необхідності. Санітарки та медсестри ДІЄВО огортають пацієнтів таким рівнем домашньої турботи та піклування, що іноді пацієнти просять подовжити їм перебування в клініці для відпочинку та відновлення. Також бувають випадки, коли пацієнти оперуються в інших лікарнях, а в ДІЄВО приїжджають в стаціонар на післяопераційне лікування та спостереження.

Ціна і загальна вартість хірургічного лікування

10. Останній, але дуже важливий фактор — ціна і загальна вартість хірургічного лікування. Зверніть увагу, що умовно безплатна операція в державній лікарні по факту може коштувати дорожче в підсумку, ніж у приватній лікарні. Крім вдячності лікарю та анестезіологу, доводиться дякувати молодшому медичному персоналу, щоб вони вчасно зробили ін’єкції або крапельницю і т. ін.

В приватних медичних центрах ціноутворення теж відбувається по-різному. Зверніть увагу, чи входять в вартість операції медикаментозне забезпечення, витратні матеріали та інструменти. Як формується вартість перебування: чи входить харчування та необхідні процедури, маніпуляції, перев’язки. Якщо перебування відбувається не повну добу, як виставляється рахунок в такому випадку. Які є додаткові або приховані витрати, чи оплачуються до та після операційні консультації та огляд хірурга та анестезіолога. Бувають випадки, коли виставляється рахунок за післяопераційну консультацію анестезіолога, який заглянув в палату пацієнта після операції з питанням, чи все добре.

Крім цього, перевірте умови по термінах оплати, чи необхідні авансові платежі та в якому обсязі, чи доступна послуга розтермінування платежів.

В хірургічному центрі ДІЄВО пацієнт отримує попередній розрахунок повних витрат на лікування, при виписці в підсумку немає прихованих платежів, всі нарахування прозорі та збігаються з попереднім розрахунком.

Хірургічний центр країни ДІЄВО. Фото: ДІЄВО

І на останок.

Найкращий хірург той, який розуміє, що якщо операція не призведе до поліпшення якості життя, і у людини буде ще більше дискомфорту, то він буде відмовляти пацієнта від проведення хірургічної операції. Наявність хвороби не є показанням для операції.

В хірургічному центрі ДІЄВО найбільш важливою є безпека пацієнта, а також якість його життя, яка повинна покращитись після хірургічного втручання.

Обирайте вдумливо, зважуйте всі за та проти.

Легкого та успішного вам лікування!

Хірургічний центр країни ДІЄВО — рівень хірургії, який ви шукали.

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