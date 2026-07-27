50 тис. військових потребують відновлення слуху: запуск навчання ЛОР-хірургів

Діагностика слуху. Фото: pivnyk.com.ua

Марина Кісаделі Редактор

Згідно з наявною статистикою благодійного фонду "Півник", від 30 до 50 тисяч українських військових і ветеранів потребують хірургічного відновлення слуху. За оцінкою БФ "Півник", станом на 2026 рік навичками мікрохірургії вуха в Україні володіють близько 30 хірургів.

Щоб збільшити кількість фахівців, які зможуть надавати таку допомогу, БФ "Півник" за фінансової підтримки міжнародної благодійної організації Nova Ukraine запускає курс "Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування акубаротравми".

Протягом 2026 року навчання пройдуть 40 ЛОР-хірургів. Програма складатиметься із чотирьох потоків по 10 учасників.

Діагностика слуху. Фото: pivnyk.com.ua

Перший потік відбудеться 31 липня — 1 серпня у Центрі відновлення слуху для військових на базі RHINO-центру в Києві.

Навчання поєднуватиме теоретичну підготовку та відпрацювання практичних навичок. Фінансування покриває обладнання навчальних робочих місць для практичних занять, роботу викладачів та організаційної команди, а також усі витратні матеріали. Участь для лікарів безоплатна.

Діагностика слуху. Фото: pivnyk.com.ua

Програма передбачає чотири дводенні навчальні потоки:

31 липня — 1 серпня;

28-29 серпня;

2-3 жовтня;

6-7 листопада.

Дводенний курс стане одним з етапів підготовки лікарів із мікрохірургії вуха. Для самостійного проведення таких операцій потрібен не один рік практики. Тривалість підготовки залежить від початкових навичок і досвіду кожного хірурга.

10 лікарів на перший потік вже відібрали. Реєстрація на наступні потоки відкрита.

Умови участі та деталі опубліковані на сайті БФ "Півник":

https://courses.pivnyk.com.ua/courses/trening1/#criteria

Подати заявку можна через реєстраційну форму на сайті фонду.

Навчання проходитиме за адресою: Київ, проспект Валерія Лобановського, 15/7.

Довідково:

Благодійний фонд "Півник" підтримує українських захисників, які зазнали мінно-вибухових травм та акубаротравм. Фонд забезпечує військовим доступ до сучасної діагностики, лікування та відновлення слуху. Зокрема, на базі Rhino-Центру працює Центр відновлення слуху для військових, де захисники отримують безоплатну хірургічну допомогу.

Сайт фонду: https://pivnyk.com.ua/

Instagram фонду: https://www.instagram.com/pivnyk_ua/

Nova Ukraine — міжнародна благодійна організація, заснована у США у 2014 році.

Організація надає гуманітарну та медичну допомогу Україні, підтримує розвиток системи охорони здоров'я, а також реалізує програми адвокації України на міжнародному рівні.

Сайт організації: https://novaukraine.org/

Instagram організації: http://instagram.com/novaukraine/

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