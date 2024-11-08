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Автівки на фронт — MK Foundation передав 50 фургонів ЗСУ

8 листопада 2024 17:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Військові отримали чергову партію авто від MK Foundation
Передані авто. Фото: MK Foundation
Євгенія Брюховецька - редактор

Благодійний фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation у п'ятницю, 8 листопада, вчергове поповнив автопарк підрозділів Сил Оборони. 50 фургонів Volkswagen Transporter слугуватимуть потребам бійців 3-ї ОШБр, спецпідрозділу "Kraken" ГУР та Військової школи імені Євгена Коновальця. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Транспортні засоби відремонтовані та готові рушати в зону бойових дій. 20 фургонів з’являться на Ізюмському напрямку у складі технічного парку 3-ї ОШБр. За словами військовослужбовця "Джонні", росіяни не полишають спроб просунутись вглиб української території на Харківщині. Через постійні обстріли артилерією та ударними БпЛА втрачається, зокрема, і транспорт. 

"Автівок завжди не вистачає. Сьогодні — це розхідник, а поповнення автопарку колісною технікою відбувається зазвичай завдяки волонтерам. Тому ці 20 бусів закриють для нас багато питань", — зазначив "Джонні". 

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Передача авто. Фото: MK Foundation 

Захисникам Харківщини спецпідрозділу ГУР "Kraken" і військовій школі імені Євгена Коновальця передали по 10 автівок.

"Ці машини будуть перевозити БК, людей, евакуювати поранених бійців з поля бою. Ми часто використовуємо такий транспорт для вивезення людей з прифронтових територій. Ці буси економні, невибагливі в обслуговуванні, надійні і максимально універсальні, адже їх можна переобладнати під будь-які задачі", — прокоментував військовослужбовець одного з підрозділів ГУР "Гром"

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Передача авто. Фото: MK Foundation 

"Машини будуть задіяні як у навчальному процесі новобранців, так і на виїздах в зону виконання бойових дій. Наші інструктори пройшли важкий шлях в складі 3-ї ОШБр та "Азову". Проте, немає нічого кращого, ніж знання, які можна передати, спираючись на власний досвід, тому вони продовжують їздити на фронт, здобувати нові навички, щоб потім вчити цьому курсантів", — розповіла голова служби військової техніки підрозділу Військової школи імені полковника Коновальця Олена з позивним "Дама".

"Доля цих авто — служити і допомагати нашим військовим бороти російську навалу. Ми щиро вдячні та низько вклоняємось кожному нашому військовому за їхній неоціненний внесок у боротьбу за Україну. Зі свого боку, MK Foundation робить все, щоб бути для них надійним тилом та надавати саме ту допомогу, яка потрібна тут і зараз", — підкреслив директор благодійного фонду Олександр Осока. 

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Передача авто. Фото: MK Foundation 

На сьогодні за сприяння MK Foundation було придбано понад 1800 авто, 30 авто медичного призначення, 5 пожежних авто, а також моторні човни, генератори, зарядні станції та спецтехніка. Загальна сума допомоги сягнула 869,8 мільйона гривень.

війна в Україні військові ЗСУ автомобіль благодійність

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