Благодійна колаборація Guzema Foundation та Atlas Festival

Зірка з неба — у благодійній колекції. Фото: Guzema Foundation та Atlas Festival.

Марина Кісаделі Редактор

Спеціально до фестивалю партнери створили лімітовану благодійну колекцію прикрас зі срібла та кераміки. Її основу склали елементи фестивальної айдентики Atlas Festival, розробленої українською мисткинею Машею Ревою. Яскраві символи, літні кольори та ювелірна делікатність перетворили прикраси на стильний і водночас символічний атрибут фестивального образу.

Головна ідея колекції — свобода вибору та самовираження. Символ ока уособлює погляд у майбутнє, а зірка — мрію, свободу та внутрішнє світло, яке допомагає рухатися вперед навіть у найтемніші часи. Це нагадування про моменти, заради яких ми живемо сьогодні, і про майбутнє, яке продовжуємо будувати разом.

"Для нашого фонду кожна благодійна колекція має особливу цінність, адже за нею стоїть реальна допомога військовим. Разом з ATLAS FESTIVAL ми хотіли нагадати про свободу, музику, легкість та віру в майбутнє. Це наче прості речі, але під час війни вони набувають особливої цінності. Тому сьогодні важливо об'єднуватися і підтримувати Сили оборони України", — зазначають у команді Guzema Foundation.

Зірка з неба — у благодійній колекції. Фото: Guzema Foundation та Atlas Festival.

"Уже другий рік поспіль усе, що створює команда фестивалю, можна описати трьома словами: об’єднує, надихає та допомагає. Саме в цій парадигмі ми намагаємося реалізовувати кожну нашу ініціативу. Ми дуже цінуємо наших відвідувачів, тому цього року разом із Guzema Foundation захотіли створити символічну прикрасу, яку можна носити протягом року як згадку про Atlas Festival. Це наша подяка кожному слухачеві за багаторічну довіру та любов. А водночас — можливість разом підтримати Сили оборони України", — додають в Atlas Festival.

Мішель Андраде. Фото: Guzema Foundation та Atlas Festival.

Колекція складається з двох універсальних прикрас-підвісів: ока і зірки. Кожна з них має три ключові елементи: срібну пластину з емаллю у вигляді ока або зірки, кольорові керамічні намистини та вощену нитку. Прикраси представлені у чотирьох кольорах: помаранчевому, зеленому, блакитному та рожевому. Ці прикраси можна носити як чокер, браслет або використовувати як оригінальний акцент у різних стилізаціях.

Фронтмен гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін. Фото: Guzema Foundation та Atlas Festival.

До благодійної кампанії долучилися MONATIK, фронтмен гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, Мішель Андраде та SKYLERR. Знімання кампанії відбулося на схилах ботанічного саду в Києві — серед яскравих барв літа та під блакитним небом, заради якого сьогодні борються українські захисники.

Мішель Андраде. Фото: Guzema Foundation та Atlas Festival.

Усі кошти від продажу колекції будуть спрямовані на закупівлю обладнання для Сил оборони України в межах проєкту "Дронопад" та загального "Збору 150%".

Підтримати ініціативу можна, придбавши прикраси онлайн на сторінці Guzema Foundation. Кількість виробів обмежена.