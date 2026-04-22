Головна Актуально Будинок Української Книги: третій збір літератури для бібліотек у селах

Будинок Української Книги: третій збір літератури для бібліотек у селах

Дата публікації: 22 квітня 2026 08:07
Будинок Української Книги на Книжковій країні: третій великий збір літератури для бібліотек у селах
Будинок Української Книги на Книжковій країні: третій великий збір літератури для бібліотек у селах

З 23 по 26 квітня ставайте частиною спільноти книжкових меценатів, які підтримують бібліотеки у селах. В межах фестивалю Книжкова країна на ВДНГ Будинок Української Книги збиратиме сучасні україномовні видання. Ініціатива працюватиме на ВДНГ у павільйоні №2. 

Будинок Української Книги — це всеукраїнська ініціатива, яка поповнює фонди сільських бібліотек України сучасною україномовною літературою, щоб зберігати книгозбірні, як культурні осередки громад. Та популяризує читання українською, завдяки чому зберігається пам'ять поколінь, передається досвід, формується свідомість і критичне мислення.

Які результати проєкту?

Проєкт розпочав свою роботу восени 2025 року за підтримки Книжкової Країни на ВДНГ. Впродовж цього часу було організовано два великі збори літератури. За допомогою небайдужих українців та за підтримки партнерів БУК зібрав понад 1700 книг, які поповнили фонди 10 бібліотек у різних регіонах. Це книгозбірні Харківщини, Миколаївщини, Тернопільщини, Чернігівщини, Черкащини, Одещини, Львівщини, Дніпропетровщини та Волинської області. Але в базі БУК й досі залишається близько 300 запитів від бібліотекарів. 

Чому важливо долучитися?

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад 770 бібліотек та більше 5 мільйонів книжкових фондів, включно з періодикою. Додатково списано понад 26 мільйонів примірників російської та застарілої літератури. Крім руйнувань, українські бібліотеки стикаються із системними викликами: загальнонаціональне недофінансування, відсутність державного пріоритету у культурній сфері, зникнення та окупація сіл, а також поширене сприйняття бібліотек як радянської спадщини замість сучасних культурних просторів.

Як долучитися?

  • Прийти на Книжкову Країну на ВДНГ — принести улюблену україномовну книгу з дому або ж купити у просторі партнерів book.ua.space чи на фестивалі.
  • Знайти Будинок Української Книги (Павільйон №2) — залишити в ньому книжку.

Вік читачів, тематика книг, українська або світова література — немає значення. Головне, щоб книга була видана українською мовою, та не пізніше 2000 року. 

Соціальний проєкт — Будинок Української Книги (БУК) створений за ініціативи холдингу Live Media HUB (до складу якого входять медіа Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News). По завершенню фестивалю організатори оберуть бібліотеки зі сформованої бази БУК за допомогою генератора випадкових чисел та надішлють усі зібрані книги. 

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
