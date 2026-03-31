Business Gravity Awards 2026: подія, що об'єднала бізнес та творчість

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Днями в Fairmont Grand Hotel Kyiv відбулася одна з найяскравіших та найочікуваніших подій бізнес-світу — церемонія нагородження Business Gravity Awards 2026, яка об’єднала провідних підприємців, експертів, представників медіа та креативних індустрій. Цей вечір став не лише святом визнання, а й потужною платформою для обміну ідеями, натхненням і баченням майбутнього українського бізнесу.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік також отримала відзнаку BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 у категорії "Головний редактор новинного медіа".

Відзнака для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік на Business Gravity Awards 2026

Премія вкотре підтвердила свій статус авторитетної професійної відзнаки, що відзначає тих, хто формує сучасну економіку країни, створює нові сенси та впроваджує прогресивні рішення навіть у часи викликів.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік на Business Gravity Awards 2026

"Ми створювали цю премію як простір сили для українського бізнесу — місце, де визнають досягнення, підтримують одне одного і формують майбутнє. Сьогоднішні лауреати — це люди та бренди, які не чекають кращих часів, а створюють їх власноруч", — зазначила організаторка премії та засновниця ГО "FENIX CHARITY" Марина Філіпенко.

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Під час заходу було встановлено рекорд "Найбільша кількість нагороджених бізнес-премією за період з 24 січня 2024 по 23 березня 2026 року", який зафіксував Національний реєстр рекордів України. Відзнаку отримала Марина Філіпенко.

Експертна рада премії традиційно об’єднала авторитетних представників бізнесу, медіа та громадського сектору, які визначали найкращих з найкращих, оцінюючи учасників за ключовими критеріями: інноваційність, вплив на ринок, соціальна відповідальність та динаміка розвитку. До її складу увійшли: Валентина Золотарьова, Марина Кінах, Тетяна Коляда, Тетяна Рейнолдс, Микола Удянський, Анжеліка Чорноморець, BRANDFACE, "ТРУХА УКРАЇНА", Raievskiy Dental Clinic, KLO, FOMICH GROUP, LIOR.

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Особливою родзинкою вечора став показ від Brandface, який гармонійно поєднав моду, особистий бренд та сучасну естетику, підкресливши силу самовираження та впевненість нової генерації жінок.

Лауреатами Business Gravity Awards 2026 стали представники різних галузей — від готельно-ресторанного бізнесу та б’юті-індустрії до медіа, моди та технологій, що ще раз підкреслило масштаб і різноманіття сучасного українського підприємництва.

Лауреати премії (персоналії):

Юрій Гордієнко;

Оксана Фурса;

Інна Пріступа;

Алла Жарікова;

Ірина Цимбал;

Тетяна Желєзко;

Андрій Лисецький;

Ігор Заболотний;

Віталій Ягодзінський;

Діма Нікітін;

Марія Нікіфорова;

Алла Барська;

Ірина Руснак;

Руслана Кремер;

Тетяна Вартоломєєва;

Аліна Скрікеря;

Олександра Жук;

Оксана Радченко;

Ірина Пройдакова;

Ірина Гудченко;

Наталя Чернікова;

Галина Сідорович;

Олена Халік;

Марина Терашвілі;

Ольга Бучнєва;

Людмила Панченко;

Анна Атаманова;

Лілія Олійник;

Геннадій Вітер;

Марина Оушен;

Ольга Самохвалова;

Олег Філішин;

Лялія Мідик;

Ігор Савчук;

Інеса Гаспарян;

Ксенія Курило;

Ольга Бачинська;

Юлія Бельська;

Ірина Морозова;

Анна Сюч;

Лілія Прус;

Вікторія Плисенко;

Юлія Кирпа;

Олександра Перч;

Ольга Токарєва;

Олександра Чвертка;

Лариса Кох;

Алла Калоева;

Валентина Єсіпова;

Katrin Si.

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Лауреати премії (компанії та бренди):

NEMO Hotel Resort & SPA;

Yamagiwa Gallery Of Pearls;

SafeNet Security;

Positive Studio;

OSCAR Dry Clean Studio;

ONE LUXY;

Ko’Hanni Brand;

ТАТАРКА;

NASHITV;

МИ-УКРАЇНА;

МИ-УКРАЇНА+;

OBOZ.UA;

ПРЯМИЙ;

ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ | BIZ;

Be Craft;

SENSUM;

KRISS SHOR;

Grand Cosmetic;

OTHERWISE;

MindCraft від Lytvyn Foundation;

BEAUTY SPACE by Kozak & Khizhnyak;

OKSANA MUKHA;

ROSE TAILOR ROMAN DANYLIV.

Урочисту частину заходу провели Катерина Осадча та Юрій Горбунов, створивши атмосферу витонченості, динаміки та живого діалогу з аудиторією.

Особливого настрою вечору надали виступи популярних артистів: ALEKSEEV, Олена Тополя, БАЖАНА, Міла Нітіч, Ольга Старовойт, Василь Жадан, Valeriya Force, Софія Нерсесян, Amore Twins & GENIUS, Діма Нікітін, Sister Mix — їхні виступи стали емоційною кульмінацією події та додали вечору яскравих музичних барв. Несподіваним сюрпризом для гостей стала прем’єра пісні у дуеті БАЖАНА та Марини Філіпенко, яка додала вечору особливих емоцій.

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Церемонія пройшла у святковій та водночас натхненній атмосфері, об’єднавши однодумців, які щодня працюють над розвитком українського бізнесу та зміцненням економіки країни. Особливу увагу було приділено соціальним ініціативам і внеску лауреатів у підтримку України.

Номінанти отримали красиві та вишукані букети від "Камелії" — одного із символів українського квіткового ринку, бренду з понад 30-річною історією, що уособлює якість і любов до своєї справи. Ігристим партнером події став Latínium — бренд німецького ігристого вина, що поєднує європейські традиції виноробства із сучасним стилем, даруючи легкий, витончений смак і створюючи атмосферу свята у кожному моменті вечора. Також гості смакували новинки від "Аква Миргород" — українського бренду мінеральної та вітамінізованої води, який поєднує природну чистоту та науково підтверджену якість, створюючи відчуття свіжості, та комфорту.

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Партнери: BRANDFACE, RENTO, Treecell, Business Center Media, Latinium, DS Massage, Beehive Cosmetics, Reverage cosmetics, Аква Миргород, Камелія, Yamagiwa, Raievskiy Dental Clinic, Some Art in, REYNOLDS BEAUTY CLINIC, LikaMed, БФ Олександра Пашка, Центр серцево-судинних та цереброваскулярних патологій, Музична платформа України, MindCraft by Lytvyn foundation та ін.

Медіапартнери: Медіагрупа NASHITV (Fashion, Музвар), ТРУХА, Новини.LIVE, МИ — УКРАЇНА, МИ — УКРАЇНА+, 5 канал, Прямий, ТиКиїв, Перший бізнесовий, Oboz UA, Life Kyiv UA, Touch, TrueUA, 44 UA, Час перших, Best People, but.in.ua, Coolbaba, Super Lady, InRating, Terra, Fostylen, 33 канал, ML Business, Lucky Ukraine, Polyakov Production, Absurdu.net, Culture Trend, Studio of My Dreams, медіахолдинг "МІЛЕНІУМ".

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження премії Business Gravity Awards 2026

Business Gravity Awards 2026 вкотре довела: український бізнес має потужну силу тяжіння — до розвитку та інновацій.

Business Gravity Awards — це щорічна національна премія, що відзначає найуспішніші компанії, бренди та персоналії, які формують бізнес-ландшафт країни та задають тренди майбутнього.

