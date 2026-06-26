Чому українці дедалі частіше обирають роботу з гнучким графіком

Ілюстративне зображення. Фото: Jooble

Марина Кісаделі Редактор

У 2026 році дедалі більше українців свідомо обирають роботу, яка дозволяє поєднувати кар’єру з особистим життям. Гнучкий графік, можливість працювати з дому та відсутність жорсткої прив’язки до офісу стали одними з головних критеріїв при пошуку.

Особливо це стосується батьків маленьких дітей, людей, які доглядають за близькими, та тих, хто не хоче витрачати час на дорогу. Багато хто вже не гортає десятки сайтів — вони просто заходять на сайт пошуку роботи Jooble і за лічені хвилини знаходять актуальні вакансії, які дозволяють знайти роботу чи вибрати вакансію з комфортними умовами.

За даними внутрішньої аналітики Jooble, за останній рік кількість пропозицій з гнучким графіком або віддаленим форматом зросла майже на 40 %. Найбільший попит спостерігається на позиції в digital-сфері, онлайн-продажах, контент-маркетингу, клієнтській підтримці та онлайн-освіті.

Які професії зараз найлегше знайти з гнучким графіком

SMM-менеджер та контент-мейкер

Менеджер з онлайн-продажів

Спеціаліст служби підтримки клієнтів

Копірайтер та SEO-спеціаліст

Онлайн-викладач та репетитор

Середня зарплата на таких позиціях коливається від 35 до 75 тисяч гривень. Багато компаній готові брати кандидатів без великого досвіду, але з бажанням розвиватися.

Jooble — зручний інструмент у 2026 році

У 2025 році Jooble отримав престижну нагороду Ukrainian Business Award у номінації "Кращий сервіс з пошуку роботи". Платформа допомагає людям знаходити роботу з урахуванням особистих обставин — чи то гнучкий графік, чи можливість працювати віддалено.

Якщо ви шукаєте роботу, яка не забиратиме весь ваш час і дозволить залишатися з родиною, — не витрачайте час на численні сайти. Просто зайдіть на сайт пошуку роботи і за лічені хвилини знайдіть варіанти, які підходять саме вам.