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До Тернополя задля допомоги переселенцям прибула гуманітарна місія від команди Вадима Столара

30 листопада 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До Тернополя задля допомоги переселенцям прибула гуманітарна місія від команди Вадима Столара
Доставка гуманітарної допомоги у Тернопіль. Фото: БФ Вадима Столара
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За ініціативи Вадима Столара представники його команди доставили гуманітарний вантаж до Тернополя, щоб допомогти вимушеним переселенцям, які там тимчасово проживають.

Про це звітує офіційна інтернет-сторінка Благодійного фонду.

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Вадим Столар: Прагнемо полегшити становище постраждалих від війни

"Російське вторгнення спричинило масове переселення українців не тільки за кордон, але й всередині країни. На сьогодні кількість ВПО сягнула вже майже п’яти мільйонів осіб. Їм довелося покинути свої домівки, і багатьом вже просто немає куди повернутися, — наголосив Вадим Столар. — Люди втратили житло, втратили рідних, опинилися на чужій землі. І вони конче потребують підтримки, яку ми й прагнемо їм забезпечити. Саме це є метою наших гуманітарних місій, чергова з яких відвідала Тернопіль. Наша мета — полегшити становище постраждалих від війни громадян, і ми продовжуємо працювати над цим завданням".

Гуманітарні місії до різних куточків країни Фонд організовує регулярно. Лише за останній рік волонтери команди Вадима Столара відвідали Херсон, Миколаїв, Харків, Суми, низку населених пунктів Донбасу, а також здійснили цілий тур заходом України – містами та селами, де перебуває велика кількість переселенців.

Гуманитарная помощь
Доставка гуманітарної допомоги у Тернопіль. Фото: БФ Вадима Столара
Гуманитарная помощь
Доставка гуманітарної допомоги у Тернопіль. Фото: БФ Вадима Столара

Волонтери команди Вадима Столара ретельно готуються до кожної місії

"Кожна поїздка, яку ми здійснюємо, розроблена завдяки вивченню даних про вимушено переміщених осіб в Україні та запитам, отриманим через соціальні мережі та електронну пошту Фонду, розповіла Наталія Приходько, волонтерка з команди Вадима Столара. Наші волонтери, за що їм велика подяка, ретельно аналізують цю інформацію, враховуючи її у своїх планах майбутніх подорожей. Вони обирають пункти призначення, готують і пакують необхідні продукти та спрямовують їх у визначене місто".

Гуманитарная помощь
Доставка гуманітарної допомоги у Тернопіль. Фото: БФ Вадима Столара
Гуманитарная помощь
Доставка гуманітарної допомоги у Тернопіль. Фото: БФ Вадима Столара
Гуманитарная помощь
Доставка гуманітарної допомоги у Тернопіль. Фото: БФ Вадима Столара

За її словами, пунктом призначення чергової гуманітарної місії нашого Фонду став Тернопіль, оскільки там перебуває багато переселенців зі сходу та півдня України. 

"Роботи на цій ниві дуже багато, бо тих, хто перебуває у скруті безліч, тож ми продовжимо наші місії країною, щоб надати допомогу якомога більшій кількості постраждалих від війни", — підкреслили у БФ Вадима Столара.

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