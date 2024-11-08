На проєкті "Відновись" з 2022 року надається психологічна та емоційна підтримка родинам з дітьми, чиї батьки загинули, опинились у полоні чи зникли безвісти

Проєкт "Відновись". Фото: БФ Вадима Столара.

Благодійний фонд Вадима Столара провів уже дев’ятий етап проєкту "Відновись", на якому допомогу отримали люди, що постраждали від російських повітряних атак. Загалом у межах цього проєкту психоемоційну підтримку надано понад 2000 сімей.

Цього разу захід відбувся у затишному курортному готелі VitaPark Старий Дуб, розташованому у мальовничому місті Трускавець. З батьками та дітьми працювали спеціалісти — психологи, арттерапевти, аніматори. Було також багато розваг для малечі — команда організовувала тематичні свята, концерти, цікаві конкурси.

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Нагородження учасників. Фото: БФ Вадима Столара.

"На проєкті "Відновись" ми з 2022 року надаємо психологічну та емоційну підтримку родинам з дітьми, чиї батьки загинули, опинились у полоні чи зникли безвісти. А також сім'ям, які залишились без рідного дому. Цього разу ми розширили проєкт і запросили взяти участь у ньому людей, що постраждали від російських повітряних атак, тих, чиї рідні загинули або тяжко поранені, а також тих, хто втратив житло. Рішення про це було ухвалено після масштабних російських обстрілів 8 липня 2024 року, коли ворожі ракети атакували одразу кілька українських міст та завдали руйнувань, зокрема, медичному центру "Охматдит" — найбільшій дитячій лікарні України", — зазначила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Проведення заходу. Фото: БФ Вадима Столара.

Вже наступного дня після обстрілу "Охматдиту" засновник Фонду Вадим Столар оголосив про надання допомоги у розмірі 10 000 000 гривень. З яких 5 000 000 гривень було передано на відновлення дитячої лікарні, а ще 5 000 000 гривень спрямовано на психоемоційну допомогу потерпілим від повітряних атак у межах проєкту "Відновись", що й було реалізовано.

Учасники проєкту. Фото: БФ Вадима Столара.

"Ми бачимо, наскільки українці потребують психологічної підтримки, і ось уже три роки надаємо її в межах проєкту "Відновись". Ця ініціатива Фонду допомагає людям, що постраждали від війни, подолати зневіру та знайти мотивацію жити далі. Це саме те, чого ми прагнемо — і це мотивує нас працювати у цьому напрямі стільки, скільки потрібно", — сказав Вадим Столар.