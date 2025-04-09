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Forbes Development 2025: захід для лідерів, що будують майбутнє

9 квітня 2025 10:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві відбудеться перша щорічна конференція Forbes Development 2025
Учасники конференції Forbes Development 2025. Фото: Forbes
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

10 квітня у Києві відбудеться Forbes Development 2025 — це перша щорічна конференція Forbes Ukraine для лідерів, які будують нову реальність. У заході братимуть участь девелопери, архітектори, урядовці, промисловці та фінансисти зберуться, щоб обговорити, яким буде відновлення українських міст.

Що вас чекає

Forbes Development 2025: захід для лідерів, що будують майбутнє - фото 1
Учасники конференції Forbes Development 2025 Фото: Forbes

Під час конференції заплановані панельні дискусії, інтерв’ю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг. 

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Серед ключових тем:

  • енергія бізнесу: досвід, ідеї, болі лідерів галузі;
  • ефективне урядування для розбудови України;
  • інвестиційний магнетизм: чи є ваше місто привабливим для капіталу;
  • трикутник "місто-громада-девелопери" — як перенаправити енергію з запеклої боротьби в потужний розвиток;
  • спадщина vs інновації: де межа між збереженням та створенням;
  • дух, де хоче, дише: інновації для української урбаністики.

У конференції Forbes Development 2025 братимуть участь:

  • Ігор Ніконов (засновник KAN Development);
  • Андрій Садовий (міський голова Львова);
  • Олександр Сєнкевич (міський голова Миколаєва);
  • Андрій Журжій (засновник Inzhur);
  • Ганна Лаєвська (комерційна директорка "Інтергал-Буд", голова комітету Конфедерація будівельників України з питань девелопменту);
  • Олег Дроздов (засновник та головний архітектор бюро "Дроздов та партнери");
  • Сергій Сухомлин (Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України).

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11:51 Обстріли Одеси — на демонтаж зруйнованих будівель виділять 20 млн

11:43 Вони не повернуться — що змушує українців залишатися за кордоном

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

11:43 Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

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