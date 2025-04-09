У Києві відбудеться перша щорічна конференція Forbes Development 2025

Учасники конференції Forbes Development 2025. Фото: Forbes

10 квітня у Києві відбудеться Forbes Development 2025 — це перша щорічна конференція Forbes Ukraine для лідерів, які будують нову реальність. У заході братимуть участь девелопери, архітектори, урядовці, промисловці та фінансисти зберуться, щоб обговорити, яким буде відновлення українських міст.

Що вас чекає

Учасники конференції Forbes Development 2025 Фото: Forbes

Під час конференції заплановані панельні дискусії, інтерв’ю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг.

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Серед ключових тем:

енергія бізнесу: досвід, ідеї, болі лідерів галузі;

ефективне урядування для розбудови України;

інвестиційний магнетизм: чи є ваше місто привабливим для капіталу;

трикутник "місто-громада-девелопери" — як перенаправити енергію з запеклої боротьби в потужний розвиток;

спадщина vs інновації: де межа між збереженням та створенням;

дух, де хоче, дише: інновації для української урбаністики.

У конференції Forbes Development 2025 братимуть участь:

Ігор Ніконов (засновник KAN Development);

Андрій Садовий (міський голова Львова);

Олександр Сєнкевич (міський голова Миколаєва);

Андрій Журжій (засновник Inzhur);

Ганна Лаєвська (комерційна директорка "Інтергал-Буд", голова комітету Конфедерація будівельників України з питань девелопменту);

Олег Дроздов (засновник та головний архітектор бюро "Дроздов та партнери");

Сергій Сухомлин (Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України).

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