Future for Ukraine відкриває програму психологічної допомоги для постраждалих від війни

Програма психологічної допомоги. Фото: Future for Ukraine.

Марина Кісаделі Редактор

Благодійний фонд Future for Ukraine оголосив про запуск нової програми "Ментальне здоров'я постраждалих від війни", яка реалізовуватиметься в межах напряму "Медична допомога".

У фонді зазначають, що через повномасштабну війну мільйони українців потребують професійної психологічної підтримки. Водночас багато людей не можуть отримати її через високу вартість послуг, нестачу спеціалістів та нерівномірну доступність допомоги в різних регіонах країни.

Першим партнером програми стала громадська організація "Ветеранський корпус". Спільно сторони працюватимуть над тим, щоб ветерани та їхні родини могли безоплатно отримувати комплексну психологічну підтримку.

Хто може скористатися програмою

Допомога доступна для:

ветеранів та ветеранок;

членів їхніх родин;

сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

інших людей, які пережили травматичний досвід, пов'язаний із війною.

Програма покликана допомогти учасникам подолати психологічні наслідки війни, відновити емоційний стан, зміцнити внутрішню стійкість і повернутися до повноцінного життя.

Яку допомогу можна отримати

Програма психологічної допомоги. Фото: Future for Ukraine.

Учасникам програми надаватимуть: