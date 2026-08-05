Як допомогти дорослому коту довше залишатися активним: поради ветеринарного лікаря

Рудий кіт. Фото: Royal Canin

Марина Кісаделі Редактор

Старші коти потребують любові та особливого підходу до догляду. Саме в період старішання звички, харчування та регулярна профілактика можуть суттєво вплинути на якість і тривалість їхнього життя.

Багато петперентів починають хвилюватися за здоров’я котів лише тоді, коли тварини стають менш активними, перестають легко стрибати чи все частіше проводять день уві сні. Проте сучасна ветеринарна медицина говорить, що старіння — це не один момент, а поступовий біологічний процес, який починається значно раніше, ніж ми помічаємо перші симптоми. Під час цього процесу можна дуже суттєво вплинути на здоров’я улюбленця.

"Сьогодні ветеринарна медицина дедалі більше говорить не лише про тривалість життя, а про його якість. Наше завдання — допомогти коту якомога довше залишатися активним, рухливим і почуватися добре. Саме тому профілактика вікових змін починається ще тоді, коли тварина не демонструє ознак старіння", — пояснює кандидат ветеринарних наук, лікар ветеринарної медицини, фахівець з навчання Royal Canin Олександр Айшпур.

Сірий кіт. Фото: Royal Canin.

Розбираємося з фахівцем, що таке профілактика вікових змін у кота і як її проводити.

Старіння котів починається раніше за ознаки

У ветеринарній медицині котів віком від семи років уже вважають такими, що входять у період зрілого віку. В цей період в організмі кота поступово починають відбуватися зміни, які ще можуть бути непомітними для власника, але вже впливають на потреби тварини.

Так, з віком у котів змінюється обмін речовин та робота імунної системи, зменшується м'язова маса, можуть погіршуватися когнітивні функції, росте ризик розвитку вікових захворювань. Це природні процеси, і сучасний підхід до догляду за домашніми тваринами полягає в тому, щоб підтримувати організм ще до появи серйозних проблем. Тож ветеринарні фахівці дедалі частіше використовують поняття healthspan — це період, протягом якого тварина залишається здоровою, активною та зберігає високу якість життя.

Які зміни легко пропустити

Багато буцімто ознак старіння насправді є змінами, на які можна впливати, хоча власники сприймають їх як звичайні вікові зміни.

Варто звернути особливу увагу, якщо кіт:

став менш охоче гратися;

рідше стрибає на улюблені місця;

більше спить або швидше втомлюється;

набирає чи втрачає вагу без очевидної причини;

змінює поведінку або режим активності.

"Зниження активності чи небажання стрибати — це не завжди ознака старості. Часто такі зміни є першими сигналами дискомфорту або вікових процесів, які варто обговорити з ветеринарним лікарем", — зазначає Олександр Айшпур.

Смугастий кіт. Фото: Royal Canin

Попри це, власники нерідко відкладають профілактичні дії. Важливо памʼятати про профілактичні огляди та відвідування ветеринарного лікаря двічі на рік і до настання 7-річчя улюбленця, що допоможе вчасно виявити перші вікові зміни та початкові етапи розвитку захворювань. Наразі ж за даними міжнародного опитування Royal Canin, 31% не звертаються до ветеринарного лікаря, тому що їхній улюбленець "виглядає нормально", 38% переконані, що зі старінням нічого не можна зробити, а 46% взагалі уникають розмов на тему вікових змін улюбленця через емоційний дискомфорт. Проте діяти варто, і перші кроки можуть бути простими – часто достатньо почати зі зміни раціону.

Чому з семи років варто змінити раціон

Потреби кота у сім років уже відрізняються від потреб молодої дорослої тварини. Організму необхідна підтримка м'язової маси, здорового обміну речовин, когнітивних функцій, імунної системи та життєво важливих органів. Ветеринарні лікарі рекомендують підбирати корм відповідно до віку тварини саме з цих причин.

Спеціалізовані раціони для зрілих котів містять комплекс поживних речовин, який враховує вікові зміни організму. Вони допомагають підтримувати оптимальну вагу, забезпечують організм антиоксидантами, необхідними жирними кислотами, вітамінами та іншими компонентами, важливими для здорового старіння.

Для котів від семи років Royal Canin, бренд №1 за рекомендаціями ветеринарних лікарів в Україні*, пропонує раціон Indoor 7+ – формулу, адаптовану до потреб зрілих домашніх тварин, які проживають у приміщенні. Для котів доступні також раціони Sterilised 7+ та Ageing 11+, розроблені з урахуванням фізіологічних особливостей організму стерилізованих котів старше семи та 11 років.

Раціон — лише частина профілактики

Раціон не замінює регулярних оглядів, але є важливою складовою комплексного догляду.

Після семирічного віку ветеринарні лікарі рекомендують приділяти більше уваги профілактичним обстеженням: контролювати вагу, оцінювати стан м'язової маси, за потреби проводити аналізи крові та сечі, а також спостерігати за змінами поведінки й рухливості тварини. Саме такий комплексний підхід дозволяє виявляти вікові зміни ще до появи серйозних симптомів.

Домашні коти. Фото: Royal Canin

Старіння не означає, що кіт обов'язково швидко втратить сили чи матиме гіршу якість життя. Навпаки, сучасна ветеринарна медицина доводить: що раніше власник починає підтримувати організм улюбленця, то більше шансів, що кіт ще багато років залишатиметься допитливим, рухливим і почуватиметься комфортно.

Іноді найважливіші зміни для здоров'я починаються саме тоді, коли здається, що змін ще немає. Саме тому сьомий день народження кота – хороший привід не лише купити нову іграшку, а й переглянути його раціон і записатися на черговий профілактичний огляд до ветеринарного лікаря.

* ТОВ "ІПСОС" на замовлення ТОВ "Рояль Канін Україна" провело маркетингове дослідження, в межах якого у період з 15.09.2025 по 03.10.2025 було опитано* 335 ветеринарів, які працюють у приватних ветеринарних клініках. Їм поставили запитання: "Корм якої торговельної марки Ви готові порекомендувати у першу чергу для годівлі котів та собак?" 38% опитаних ветеринарних лікарів у першу чергу порекомендували б корм торговельної марки Royal Canin, що переважає відсоток рекомендації будь-якої іншої торговельної марки кормів для годівлі котів та собак. *Опитування відбувалося у 16 містах України, а саме: Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.