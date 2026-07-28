Як організувати продуктові покупки на тиждень із доставкою NOVUS

Жінка з продуктами. Фото: magnific.com.

Марина Кісаделі Редактор

Покупки "по дрібницях" щодня з’їдають час, гроші та нерви. Особливо у будні, коли після роботи хочеться відпочити, а не бігати по супермаркету. Набагато простіше — один раз на тиждень скласти продуманий кошик і закрити базові потреби: сніданки, обіди, вечері, перекуси. А щоб не тягнути пакети й не стояти в чергах, зручно оформити доставку через сервіс Zakaz.ua та скористатися форматом новус доставка.

Крок 1. Складіть план харчування на 5–7 днів

Не потрібно робити ідеальне меню — достатньо "скелета" тижня. Виберіть 2–3 гарячі страви, які точно готуватимете (наприклад, суп, рагу, паста), додайте варіанти швидких вечерь (омлет, салат, заморожені овочі) і закладіть перекуси для роботи чи навчання. Такий план одразу показує, що саме потрібно купити, і зменшує імпульсивні покупки.

Доставка продуктів. Фото: magnific.com.

Міні-лайфхак

Заплануйте одну "вільну" вечерю. Це день, коли ви або замовите щось готове, або використаєте залишки. Так тиждень не перетвориться на марафон готування.

Крок 2. Зберіть базовий кошик: те, що купується щотижня

Щоб тижневі закупи були стабільними, сформуйте набір "must have":

молочні продукти (молоко, йогурт, сир, масло);

яйця;

овочі та зелень (частина — свіжі, частина — для супів);

фрукти для перекусів;

білок (курятина/риба/бобові — залежно від ваших звичок);

хліб або альтернативи (хлібці, лаваш);

бакалія "на запас" (крупи, макарони, олія, консерви).

Коли база готова, додайте позиції під конкретні рецепти — і ваш кошик буде логічним, без зайвого.

Крок 3. Думайте не тільки про їжу, а й про побут

Тижневі закупи зручні тим, що ви можете закрити не лише холодильник, а й домашні дрібниці. Додайте мийні засоби, паперові рушники, серветки, засоби для прибирання — і не доведеться згадувати про це посеред тижня. Це особливо економить час, якщо у вас щільний графік.

Крок 4. Використовуйте онлайн-формат, щоб контролювати бюджет

Онлайн-кошик — це прозорість. Ви бачите суму ще до оформлення, можете замінити бренд, обрати іншу фасовку або прибрати зайве. На відміну від "живих" покупок, тут легше тримати себе в межах плану. А ще зручно повторювати замовлення: збережіть список або "улюблені" позиції — і наступного разу збір кошика займе лічені хвилини.

Як працює доставка NOVUS через Zakaz.ua

Сервіс доставки продуктів Zakaz.ua допомагає організувати закупи без стресу: ви обираєте товари онлайн, вказуєте адресу та зручний час — і замовлення приїжджає до дверей. Формат новус доставка особливо зручний у будні, коли не хочеться витрачати вечір на супермаркет, а також у вихідні, коли краще провести час із родиною або відпочити.

Кому це найбільше підходить

Сім’ям з дітьми, зайнятим фахівцям, тим, хто планує харчування наперед, і всім, хто хоче менше черг, менше пакунків і більше спокою в побуті.

Організувати продуктові покупки на тиждень нескладно: трохи планування, базовий кошик і кілька страв "на підхват". А з сервісом Zakaz.ua та форматом новус доставка це ще й максимально комфортно: без черг, без важких пакетів і з доставкою у зручний час. Один продуманий кошик — і весь тиждень стає простішим.