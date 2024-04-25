Хлопчик читає книгу. Фото: Freepik

Школа відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини. Це місце, де вона не лише здобуває знання, а й вчиться взаємодіяти з іншими людьми, долати труднощі та формувати власні цінності.

Вплив школи на особистість дитини можна розділити на кілька аспектів:

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соціалізація ;

; саморозвиток ;

; світогляд.

Звичайно важливу роль також відіграють родина, друзі, знайомі. Однак школа має унікальну можливість впливати на дитину протягом багатьох років, формуючи її цінності, навички та світогляд. Тому важливо, щоб школа створювала сприятливе середовище для розвитку особистості.

У випадку, якщо ваша дитина відчуває дискомфорт від навчання, слід розглянути інші навчальні заклади, наприклад, дистанційні.

Однією з найвідоміших є Онлайн-школа "Альтернатива". Це дистанційна школа з отриманням повної загальної середньої освіти з 1 до 11 (12) класу та видачею документів державного зразка. Школа вже понад сім років випускає успішних учнів завдяки вмілому викладанню.

Сучасний підхід до навчання

На відміну від традиційних навчальних закладів "Альтернатива" має оригінальний і сучасний підхід до навчання. Кожен урок містить цікаве відео, змістовний конспект і два види тестів. Крім того, деякі уроки мають творчі завдання, які допомагають розвивати креативність та уяву.

Комунікація з вчителями

Спілкування з викладачами відбувається у чатах, де учні у будь-який час можуть отримати відповіді на всі питання, пов'язані з навчанням. Окрім чатів, існують також онлайн-трансляції, де розбираються типові помилки у домашніх завданнях, пояснюються незрозумілі учням теми та надаються консультації.

Якісні відеоуроки

Важливою перевагою школи є постійне покращення якості свого медіаконтенту, наприклад, окрім класичних студійних уроків, "Альтернатива" також пропонує альтернативні уроки, зняті у різних містах України. Важливо, що учні завжди мають можливість пригадати старий матеріал, скориставшись архівом попередніх уроків.

Перевірка оцінок

Для моніторингу успішності батьки завжди можуть переглянути електронний журнал своєї дитини, що підвищує прозорість та об'єктивність оцінювання. Як і в державних школах, семестрові та річні оцінки виставляються на основі поточної успішності, яка згодом вноситься до атестата.

Мотиваційні заходи

Також нещодавно у рамках школи "Альтернатива" впровадила "закритий" клуб для найактивніших учнів. Таким чином школа сприяє покращенню соціалізації та комунікації. Крім того, в кінці кожного навчального року учні, які мають досягнення з навчання отримують подарунки від школи, наприклад: планшет, домашній проєктор, музичну колонку тощо.

Формування особистості дитини — це складний і багатогранний процес, у якому школа відіграє надзвичайно важливу роль. Тому варто уважно підходити до вибору навчального закладу і не нехтувати середовищем, у якому має розвиватися дитина.