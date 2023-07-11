Як українські фонди допомагають дітям із РСА під час війни

Дітей розважають на святі. Фото: Благодійний Фонд "Майбутнє для України"

В Україні про аутизм відкрито заговорили не так давно. У той час, як на Заході ця тема досліджується вже понад 30 років. І статистика досить невтішна — кількість людей із РСА постійно зростає. Levchyk Spectrum Hub було створено у відповідь на сучасні запити сімей з дітьми з РСА. Проблема аутизму сьогодні не може бути вирішена лише на рівні спеціалізованих занять із дитиною, вона потребує залученості усього суспільства, аби люди у спектрі могли на рівні з іншими людьми реалізувати свій потенціал. Окрім того, на розвиток дітей із РСА вкрай негативно вплинула війна.

Чого саме потребують діти у спектрі та як ми можемо їм у цьому допомогти, ми дізналися в Олени Ніколаєнко, волонтерки-кураторки зі стратегії та розвитку фонду FFU Україна та мецената проєкту Вадима Столара.

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Що потрібно дітям у спектрі та коли з'являються перші прояви

Здібності та потреби дітей у спектрі можуть відрізнятися та з часом змінюватися. Одна дитина, наприклад, може як її однолітки відвідувати звичайний заклад освіти, а інша потребуватиме постійного нагляду та підтримки протягом усього життя.

Перші прояви аутизму батьки можуть спостерігати у дитини ще у ранньому віці (до 2 років), але до встановлення діагнозу, зазвичай, справа доходить, значно пізніше, коли дитина вже серйозно відстає у розвитку та потребує корекційної допомоги фахівців. Причиною цього є брак в Україні всебічного скринінгу дітей на наявність проявів РСА. Саме це головним чином перешкоджає виявити патологію у ранньому віці — від 2,5 до 5 років. І якщо вчасно зреагувати та забезпечити таким дітям регулярні корекційні заняття, спрямовані на роботу з поведінкою та набуття сенсорно-моторних навичок, вони матимуть усі шанси реалізувати свій потенціал та успішно інтегруватися у суспільне життя.

Що відомо з досліджень

Дослідження Оле Івара Ловаса, американського клінічного психолога і професора Каліфорнійського університету, у 1987 році показало, що 50% дітей із РСА, які проходили курси АВА-терапії (прикладний аналіз поведінки), починаючи з раннього віку, 40 годин на тиждень, вже через кілька років досягли нормального для їхнього віку соціального та освітнього розвитку. Серед тих, хто отримував таку терапію менш як 10 годин на тиждень виявилося лише 2%.

Як війна впливає на лікування дітей в Україні та чи є альтернатива

На жаль, з початком війни багато дітей у спектрі втратили можливості продовжувати свою корекційну терапію. Щобільше, їхнє звичне життя було ущент зруйновано. Постійний стрес на фоні війни, вимушений переїзд через бойові дії та невпевненість у завтрашньому дні — усе це має вкрай негативний вплив на ментальний стан дітей із РСА та може викликати затримку у розвитку на роки.

Саме з цією метою Благодійний Фонд "Майбутнє для України" (FFU) створив у Львові центр LEVCHYK SPECTRUM HUB — безпечне місце для дітей ВПО у спектрі аутизму, де кожен вихованець щомісяця отримує 26 корекційних занять з фахівцями абсолютно безкоштовно. Діти займаються сенсорною інтеграцією, розвивають координацію рухів та мовлення.

Робота з дитиною зі спектром. Фото: Благодійний Фонд "Майбутнє для України"

"Ми відкрили Левчик саме у Львові, бо там перебувають найбільше ВПО сімей із дітьми у спектрі. Майже всі вони з початком війни втратили можливість оплачувати корекційні заняття для своїх дітей. А відсутність корекції означає стрімку втрату навичок у дітей з аутизмом та регрес у їхньому розвитку. Додамо сюди також стрес від пережитих наслідків війни і гарантовано матимемо скалічене майбутнє для дитини. Щоб зарадити проблемі, ми заснували центр адаптації та корекції Левчик. Програма складається для кожного учня окремо на основі рекомендаційного листа від лікаря та розрахована на 12 місяців, заняття проходять 6 разів на тиждень. Щомісяця ми звітуємо перед батьками про досягнення наших вихованців. Буквально після двох місяців відвідування хабу ми вже побачили, як змінилась поведінка дітей, вони почали йти на контакт, стали краще розмовляти. А головне, робота з психологом допомогла дітям врівноважити емоційний стан та адаптуватися до нового місця", — розповідає Олена Ніколаєнко.

Як функціонує LEVCHYK SPECTRUM HUB

Центр функціонує завдяки меценатам та усім благодійникам, небайдужим до теми аутизму. Щомісяця Левчик має змогу надавати 2470 корекційних занять повного циклу для 29 дітей із РСА.

Вадим Столар. Фото: Благодійний Фонд "Майбутнє для України"

"Турбота про дітей з аутизмом має стати одним із пріоритетних завдань усього українського суспільства. Кожен з нас повинен всіляко сприяти створенню інклюзивних умов та аутизм-френдлі середовища, в яких діти з РСА матимуть рівні можливості для розвитку та реалізації власного потенціалу. Такі проєкти як "Левчик" роблять значущі впевнені кроки на цьому шляху! І це дає мені, як меценату проєкта та батьку 5-х дітей, потужну мотивацію робити все можливе, аби центр й надалі надавав експертну допомогу кожній дитині, яка цього потребує!", — розповідає Вадим Столар, який від початку діяльності Levchyk Spectrum Hub надає фінансову підтримку центру.

Ще одна мета центру це створення та організація розвивальних та просвітницьких заходів для суспільства, фахівців і батьків дітей у спектрі, щоб привернути якомога більшу увагу до проблем дітей із РСА та побудувати аутизм-френдлі середовище в Україні.

