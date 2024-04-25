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Як змінилися культурні тренди трьох поколінь українців через війну — дослідження Gradus Research

25 квітня 2024 16:59
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Ілля Рябінін
редактор
Як змінилися культурні тренди трьох поколінь українців через війну — дослідження Gradus Research
Українська молодь. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Велика війна принесла великі зміни в життя всіх українців без виключення. І люди незалежно від віку, статі чи регіону проживання переглянули свої пріоритети у споживанні, дозвіллі та плануванні майбутнього.

Про це свідчать результати дослідження настроїв трьох поколінь українських споживачів на третьому році повномасштабної війни від дослідницької компанії Gradus Research.

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Ставлення до брендів: міленіали та зети

Саме міленіали (25-44 роки) більшою мірою переконані, що бренд має значення — дві третини опитаних цієї вікової групи декларують таку позицію, а отже — це має вплив на їхні споживчі вподобання.

Тоді як покоління зетів відрізняється своєю відкритістю до експериментів: майже половина (46%) опитаних віком 18-24 роки від початку повномасштабного вторгнення змінили свою купівельну поведінку та обирають нові бренди замість давно відомих.

Водночас зети найбільш спонтанні та найменш патріотичні у виборі товарів чи послуг. Тоді як переважна більшість міленіалів (25-44 роки) та іксів (45+ років) схильні ретельно планувати свої покупки, 38% опитаних представників покоління Z приймають рішення про покупку в момент покупки.

Онлайн впевнено завойовує споживачів
 

дослідження молодь
Статистика покупок онлайн та офлайн. Джерело: Gradus

Серед усіх досліджуваних поколінь найбільше тяжіють до покупок онлайн зети, проте тенденція до збільшення частки онлайн купівлі в умовах війни спостерігається в усіх вікових групах.

З поміж категорій, на яких економлять українські споживачі, ікси та міленіали найчастіше обирають розваги та відпочинок, їжу поза домом, одяг і взуття. До списку скорочення витрат зетів також потрапляють розваги, одяг та взуття, але представники наймолодшого з досліджуваних поколінь схильні економити на них у значно меншій мірі.
 

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Статистика скорочених витрат. Джерело: Gradus

Подібна споживча поведінка пояснюється в тому числі і тим, що зети не готові відкладати життя на потім, а хочуть жити тут і зараз. Таку позицію декларують аж 73% респондентів з покоління Z.

Тоді як переважна більшість іксів (77%) та міленіалів (72%) переконані, що зараз не час для нераціональних покупок, і краще зосередитися на збереженні коштів. Важливим фактором, що впливає на споживчу поведінку українців, залишається високий рівень втоми та стресу. У цьому стані споживачі приймають більшість рішень.

Найбільше стресує молодь — зети оцінюють суб’єктивний рівень стресу у 92%. Відносно нижчий, проте все одно високий рівень стресу також декларують представники покоління Y (89%). Звідси й вища потреба в особистих радощах і задоволеннях для підтримки душевної рівноваги, про яку заявляють ці два покоління.
 

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Статистика рівня стресу. Джерело: Gradus

Український контент та нові українські герої

Більшу частину вільного часу зети й міленіали проводять за прослуховуванням музики та переглядом фільмів чи серіалів онлайн. Ікси теж надають перевагу фільмам і серіалам, а також читанню новин.

Близько третини міленіалів та зетів слухають українську музику, ще половина і тих, й інших слухає і українських, і закордонних виконавців.

Ще одним жанром, що набирає популярності серед українців, є стендап. І тут український контент має абсолютну першість — серед улюблених коміків респонденти переважно називають українських артистів. А новими українськими героями за часів великої війни для людей стали військові та волонтери.

"Бачимо, як різні покоління українців по-різному проживають досвід війни. Старшим віковим групам притаманна більша раціоналізація у споживанні, вони частіше думають про скорочення витрат чи недоречність розваг. Тоді як молоді через відсутність досвіду переживання криз важче справлятися з високим стресом. Але всі покоління демонструють увагу до брендів, готові давати шанс новому та підтримувати українське, що є важливим сигналом для локальних компаній і креаторів", — розповідає засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research, соціологиня Євгенія Близнюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про дослідження, яке показало, що майже 75% українських компаній відчувають дефіцит кадрів.

Ми також писали, що в Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.

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війна в Україні
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