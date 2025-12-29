Маленький волонтер великої війни: історія Святослава Пішти, який збирає гроші на допомогу ЗСУ

Святослав Пішта. Фото: Юля Смірнова/Facebook

З початком повномасштабного вторгнення тисячі українців долучилися до зборів на потреби армії. Особливо вражають ініціативи дітей. Хтось збирає гроші грою на музичних інструментах, хтось робить своїми руками сувеніри, а виручені кошти віддає на допомогу ЗСУ.



Серед них і 9-річний Святослав Пішта. Хлопчик навчається у четвертому класі, любить грати на гітарі та, як і його тато, малювати. Святослав росте в родині волонтерів. Мама Юлія та тато Іван волонтерили ще з часів Революції гідності, згодом — у період АТО. Під час повномасштабного вторгнення батько хлопчика долучився до лав ЗСУ, а мама продовжила волонтерську діяльність у тилу.



"Дитина все це бачила. Син допомагав вантажити й пакувати допомогу для солдатів на фронт. Ще зовсім маленьким ходив у шпиталь — провідувати поранених на свята", — розповідає Юлія.







Святослав почав збирати власні кошти — з тих, які йому дарували рідні. Згодом до ініціативи долучилися й однокласники. Таким чином, хлопчикові вдалося вперше зібрати гроші на FPV-дрон для військових.







Після цього Свят вирішив зосередитися на зборі коштів на турнікети. Купувати допомагала мама. Юлія розповідає: спочатку обирала кровоспинні джгути американського виробництва, однак згодом натрапила на відео, де військовому вдалося врятувати життя завдяки українському турнікету SICH. Ця історія справила на неї сильне враження. Відтоді родина почала купувати саме їх — адже ефективність і надійність таких засобів неодноразово відзначали бойові медики.



Крайній кровоспинний джгут, на який Святослав збирав кошти разом із друзями, став особливим. Це турнікет із лімітованої серії "Турботи" від SICH — рожевий у сердечках. Такий, на перший погляд, яскравий дизайн — навмисне протиставлення суворим реаліям війни. При цьому свою головну функцію — порятунок життя у критичний момент — турнікет виконує так само ефективно, як і класичні аналоги.





Придбаний турнікет Святослав та Юлія вже передали військовій. Родина і надалі допомагає ЗСУ, долучаючись до нових зборів і підтримуючи тих, хто боронить країну.

