"Із полум'я зродились": бійці ЗСУ на протезах пройдуть піший благодійний марафон

Сергій Храпко та Олександр Швецов. Фото: Facebook

15 травня о 12.30 стартує Благодійний піший марафон "Із полум'я зродились". Ініціаторами та учасниками марафону стануть двоє військовослужбовців ЗСУ, що на початку війни втратили кінцівки.

Про це сайту Новини.LIVE повідомили організатори заходу.

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Сергій Храпко та Олександр Швецов брали участь у бойових діях у 2014-2015 роках та під час виконання завдань отримали поранення, які привели до ампутації та протезування ніг.

Марафон хлопці пройдуть заради підтримки проєкту створення сучасного приймального відділення Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", пацієнтами якого колись були Сергій та Олександр. Кінцева мета – збір коштів на гастроскоп вартістю 3 633 420 грн.

Дистанція марафону складає 120 кілометрів або 165 156 кроків, які бійці пройдуть пішки. Сергій Храпко почне свій марафон в Києві, а Олександр Швецов в Житомирі. Десь на шляху один до одного вони зустрінуться. Кожен крок для них – це є непрості зусилля. Але бажання допомогти пораненим значно сильніше.

Анонс Благодійного пішого марафону "Із полум'я зродились"

Кожен донат у 22 гривні – це один крок. Щоб закрити збір та вирішити завдання необхідно отримати 165 156 таких донатів.

Брифінг на початку марафону пройде 15 травня 12:00.

Місце проведення: Житомирська траса, знак "Кінець Києва", парковка ресторану "Краків".

Учасників пішого марафону "Із полум'я зродились"

Олександр Швецов був призваний на військову службу в 29 років, зараз йому 38. 31 березня 2014 року для нього почалася війна. 4 липня на околицях Луганська Олександр отримав вогнепальне осколкове наскрізне поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії.

Втратив 2 літри крові. Операція шунтування артерії виявилася не ефективною. Кровотік не відновлювався. 5 липня лікарі прийняли рішення про невідкладне хірургічне втручання та ампутували ліву ногу на рівні стегна. За праву ногу боролися більше пів року.

Учасник Благодійного пішого марафону "Із полум'я зродились". Фото: Facebook

Сашко повернувся додому після лікування й протезування, усвідомивши, що його власне життя змінилося й тепер треба опановувати нові реалії. Він пройшов цей шлях сам, та допомагає багатьом пораненим побратимам. Всі ці роки організовував поїздки для ветеранів, показував їм світ та вчив жити з протезом. В перші дні широкомасштабного наступу він один з перших почав приїздити та допомагати шпиталю — активно пояснює чому протезуватися краще в Україні — на власному прикладі. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.

Сергію Храпку 45 років, має двоє дітей. Він потрапив в шпиталь у 2015 році, у відділення гнійної хірургії, втративши ліву руку і ногу 16 травня 2015 року, внаслідок мінометного обстрілу на околицях села Луганське, Бахмуцького району. Переніс 20 операцій. Складне протезування. Отримав нове життя.

Наразі Сергій активно підтримує побратимів в реабілітації. Сам став волонтером і допомагає іншим. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.

Нагадаємо, 5 травня фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнився рік. Команда благодійників поділилася результатами та зборами. Як зазначається, за рік роботи на рахунки НБУ надійшло понад 325 000 000 доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів зі 110 країн.