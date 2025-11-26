Лауреати премії YUNA 27 листопада 2025 року виступлять із президентським оркестром

Афіша концерту. Фото: kontramarka.com

Уже 27 листопада в концертній залі МЦКМ лауреати Національної музичної премії YUNA різних років удруге об'єднаються з Національним президентським оркестром, аби знову подарувати кожному справжнє різдвяне диво та обійми!

Хто виступатиме

Сьогодні команда Національної музичної премії YUNA оголосила імена артистів, які створюватимуть святкову атмосферу вечора. Під гаслом "Переможці YUNA разом до перемоги!" в супроводі Національного президентського оркестру у складі 60 музикантів виступатимуть: Jamala, Христина Соловій, Олег Скрипка/ВВ, Domiy, Віктор Павлік, Ivan NAVI, Pianoбой, Kamaliya, ALEKSEEV, Dima Libra, Марта Адамчук та М'ЯТА. Вони виконають свої відомі хіти в новому звучанні, що поєднає сучасну поп- і рок-музику з оркестровим аранжуванням та створить абсолютно нове звучання знайомих композицій.

"Ми започаткували традицію щороку проводити Різдвяний концерт YUNA, аби створювати справжню магію Різдва для наших глядачів. Ідея концерту — об’єднати всіх переможців та номінантів Національної музичної премії YUNA, щоб згадати їхні старі хіти та почути нові композиції у святковому, різдвяному виконанні з Національним президентським оркестром. Цього року в нас справжній зірковий лайн-ап, який об’єднає найяскравіших артистів, і я впевнений, що кожен глядач відчує дух свята, тепло та натхнення, які дарує музика. Концерт стане не лише музичною подією, а й сімейною традицією, яку точно варто відвідати. Запрошуємо всіх і будемо раді кожному!" — розповідає співзасновник та генеральний продюсер Національної музичної премії YUNA Павло Шилько.

Мета заходу

Важливою метою концерту є благодійність. Національна музична премія YUNA продовжує підтримувати національну програму "Врятуй кінцівку", завдяки якій українці отримують шанс уникнути ампутації рук та ніг. До програми залучено понад сто висококваліфікованих хірургів, які проводять унікальні операції та повертають пораненим можливість жити повноцінним життям після травм.

Другий різдвяний концерт "Переможці YUNA разом до перемоги" — це більше, ніж просто музичний вечір. Це подія, що уособлює силу, єдність і непохитну віру в перемогу, об’єднуючи артистів, Національний президентський оркестр та публіку навколо спільних цінностей і натхнення.

Генеральний партнер Різдвяного концерту — МХП.

Генеральний радіопартнер — Авторадіо.

Партнер заходу — Ріел.