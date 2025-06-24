"Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" на чолі передала воїнам вантаж допомоги

Кіноспілка передала воїнам великий вантаж допомоги
Громадська організація "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" на чолі з Артемом Колюбаєвим передала воїнам великий вантаж допомоги. Захисники отримали те, що просили та навіть більше.
У вантажі — смаколики, вогнегасники, пральний порошок, футболки, постільна білизна, бензопили, антидронові сітки та навіть велосипед.
Усе це вкрай важливе для потреб на передовій. Особливо — засоби повітряного маскування: захисні сітки, які нині мають вирішальне значення у протистоянні дронам-камікадзе та FPV.
Такі сітки — перероблені риболовецькі — є основним компонентом проєкту "Павутиння", який реалізує Кіноспілка.
Нещодавно в межах цього проєкту на передову вирушило ще шість фур — це 120 тонн сіток, які вже ефективно закривають позиції, бліндажі та техніку на найбільш уражених напрямках.
Загалом за час існування "Павутиння" передано вже понад 1 300 тонн сіток — 67 фур, які щодня рятують життя. Запитів від військових — не меншає, черга не зникає, тож робота триває.
"Це вже не гуманітарка — це оборонне спорядження. Кожна сітка — це не метри тканини, а шанс вижити. І якщо ми можемо підсилити наших — значить, мусимо це робити щодня", — наголосив Колюбаєв.
Доставку вдалося реалізувати завдяки співпраці з партнерами та громадськими організаціями. Йдеться про Stichting Life Guardians, Volya Ukraine, Techiiа Foundation, MONOMAX Tea Ukraine, Sweet Madam, "Кримський фронт", Spartan Race Ukraine, а також волонтерські ініціативи з Києва, Чернівців, Борщагівки.
Окрему вдячність висловили Братам-лицарям Колумба при церкві Святої Софії-Премудрості Божої УГКЦ.
Кіноспілка системно підтримує Збройні сили України, зокрема реалізовуючи стратегічні технологічні ініціативи. Один із таких проєктів — "Очі ППО", спрямований на придбання обладнання для виявлення ворожих безпілотників. У червні в межах цієї ініціативи для 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку було передано електронно-оптичний комплекс.
Саме цей комплекс був на бойовому чергуванні під час наймасштабнішої атаки на Київ у ніч з 16 на 17 червня. Він дозволив виявити дрони на висотах до 4 тисяч метрів — вище, ніж дістають класичні мобільно-вогневі групи. Це дало змогу ППО ефективно зреагувати на атаку й мінімізувати втрати серед цивільного населення, хоча того дня постраждало 28 людей.
"Система спрацювала на відмінно й уже допомогла зберегти життя. Завдяки цьому комплексу ми можемо бачити цілі, які раніше були недосяжні для мобільних засобів", — підтвердив керівник групи комунікацій 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку Юрій Андрусенко.
Придбати електронно-оптичний комплекс вдалося завдяки благодійним показам фільму "БожеВільні", продюсером якого виступив Артем Колюбаєв. Покази відбулися в Манчестері та Лондоні за участі культурного проєкту "Кінострічка UK", який об’єднує українських митців за кордоном.
Завдяки підтримці глядачів було зібрано 320 000 грн. Загальна вартість комплексу становила 792 000 грн.
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