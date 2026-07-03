Конгрес національного рівня UBC від медіагрупи DMNTR вперше в Одесі
10 липня в Одесі зберуться девелопери, інвестори, архітектори, урбаністи, представники держави та міжнародної спільноти з усієї України — Odesa Investment Congress від Медіагрупи DMNTR & SPATIUM Group.
Odesa Investment Congress 2026:
Подія національного масштабу про інвестиційний потенціал України та нову стратегію розвитку територій.
У фокусі конгресу:
- Куди підуть інвестиції 2027–2030 і які активи дадуть найбільшу дохідність?
- Як девелоперам заходити в нові регіони: майданчики, ризики, окупність?
- Як зберегти спадщину ЮНЕСКО та водночас розвивати сучасний девелопмент?
- Чому безбар'єрність стає не трендом, а базовою філософією сучасного середовища?
- Apart-hotels, ревізія промзон та новий архітектурний код — нові формати під запит інвестора
- Хто формує Україну 2.0 і вкладає в неї капітал?
- Як медицина, wellness та рекреаційна архітектура формують нову економіку українських міст?
У програмі:
- 4 тематичні зали;
- Панельні дискусії;
- Прес-конференція;
- Презентація інвестиційних проєктів SPATIUM;
- Гала-вечір & Fashion Show;
- Спеціальна премія імені Василя Кандинського.
Спеціальна програма для гостей 9 та 11 липня: відвідування об'єктів вартих вашої уваги, що будуються, презентації та вечеря.
На сцені та в залі — лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни: SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РІЕЛ, Акварелі, Два академіка, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto та інші компанії, що сьогодні вкладають у розвиток українських територій.
SPATIUM hotel | Одеса
- 08:00 – 21:00
- Девелопери · Інвестори · Архітектори · Влада · Бізнес · Банки · Дизайнери · Брокери
Один день — щоб побачити, як трансформується Україна, куди рухаються інвестиції та які території по всій Україні стануть точками зростання найближчих років.
- Дата: 10 липня 2026 року
- Локація: SPATIUM hotel, Одеса
Долучитись як VIP-гість, спікер або партнер: тел.: 044 461 91 28
Детальніше про конгрес: ubc-ua.info/oic
Організатори: Медіагрупа DMNTR
Генеральний партнер: SPATIUM Group
тел.: 044 461 91 28
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