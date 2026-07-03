Конгрес національного рівня UBC від медіагрупи DMNTR вперше в Одесі

Конгрес національного рівня UBC. Фото: медіагрупа DMNTR

Юлія Щербак Редактор

10 липня в Одесі зберуться девелопери, інвестори, архітектори, урбаністи, представники держави та міжнародної спільноти з усієї України — Odesa Investment Congress від Медіагрупи DMNTR & SPATIUM Group.

www.ubc-ua.info/oic

Конгрес національного рівня UBC. Фото: медіагрупа DMNTR

Odesa Investment Congress 2026:

Подія національного масштабу про інвестиційний потенціал України та нову стратегію розвитку територій.

У фокусі конгресу:

Куди підуть інвестиції 2027–2030 і які активи дадуть найбільшу дохідність? Як девелоперам заходити в нові регіони: майданчики, ризики, окупність? Як зберегти спадщину ЮНЕСКО та водночас розвивати сучасний девелопмент? Чому безбар'єрність стає не трендом, а базовою філософією сучасного середовища? Apart-hotels, ревізія промзон та новий архітектурний код — нові формати під запит інвестора Хто формує Україну 2.0 і вкладає в неї капітал? Як медицина, wellness та рекреаційна архітектура формують нову економіку українських міст?

У програмі:

4 тематичні зали;

Панельні дискусії;

Прес-конференція;

Презентація інвестиційних проєктів SPATIUM;

Гала-вечір & Fashion Show;

Спеціальна премія імені Василя Кандинського.

Спеціальна програма для гостей 9 та 11 липня: відвідування об'єктів вартих вашої уваги, що будуються, презентації та вечеря.

На сцені та в залі — лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни: SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РІЕЛ, Акварелі, Два академіка, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto та інші компанії, що сьогодні вкладають у розвиток українських територій.

SPATIUM hotel | Одеса

08:00 – 21:00

Девелопери · Інвестори · Архітектори · Влада · Бізнес · Банки · Дизайнери · Брокери

Один день — щоб побачити, як трансформується Україна, куди рухаються інвестиції та які території по всій Україні стануть точками зростання найближчих років.

Дата: 10 липня 2026 року

Локація: SPATIUM hotel, Одеса

Долучитись як VIP-гість, спікер або партнер: тел.: 044 461 91 28

Детальніше про конгрес: ubc-ua.info/oic

Організатори: Медіагрупа DMNTR

Генеральний партнер: SPATIUM Group

тел.: 044 461 91 28