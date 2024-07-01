Ілюстративне зображення. Фото: Greenville Park

Девелоперська компанія Greenville пропонує придбати квартири у київському житловому комплексі Greenville Park за програмою від забудовника "Лагідна іпотека".

Програма передбачає придбання житла без відсотків та переплат терміном до 5 років з першим внеском у 20%. У компанії зазначають, що кількість акційних пропозицій обмежена.

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"Ми намагаємося зробити квартири доступними для покупців. Саме тому розробили "Лагідну іпотеку", яка дає змогу стати власником квартири бізнес-сегменту в будинку, який будується зараз. Плановий термін введення в експлуатацію — четвертий квартал 2025 року. На однокімнатні квартири перший внесок становить 30%, залишок можна оплатити протягом 4 років щомісячними або щоквартальними платежами без відсотків. На двокімнатні, трикімнатні та чотирьохкімнатні квартири умови аналогічні, тільки перший внесок складає від 20%, а залишок можна оплатити протягом 5 років. Мінімальний перший внесок на прикладі найдешевшої однокімнатної квартири може бути від 31 773 умовних одиниць. У такому випадку щомісячний платіж складатиме 1545 умовних одиниць", — пояснює керівниця департаменту продажів Greenville Kyiv Сусанна Караханян.

До речі, обрати квартиру в центрі продажів відтепер можна за допомогою віртуальних 3D-турів, які демонструються відвідувачам. Є також можливість "прогулятися" квартирами за допомогою VR-окулярів Oculus Meta Quest 2 та побачити, як виглядатиме житло після ремонту.

Про комплекс

Житловий комплекс бізнес-класу Greenville Park розташований на Подолі, поруч із посольством Азербайджану та сквером імені Гейдара Алієва. Зовсім поруч, у пішій доступності — станція метро "Лук’янівська", зручна транспортна розв’язка та необхідна для життя інфраструктура, що значно економить час мешканців.

Ілюстративне зображення. Фото: Greenville Park

У будівництві використовується монолітна-каркасна технологія та якісні, екологічно безпечні матеріали. Комплекс у сіро-зеленій кольоровій гамі розміщений на шестиповерховому стилобаті. Є багатоярусний підземний паркінг з місцями для підзарядки електрокарів, дитяча ігрова кімната, окреме приміщення для колясок та велосипедів, лапомийка для домашніх улюбленців, дитячий майданчик на вулиці. Вхідна група дизайнерського типу, є бізнес-простір для проведення ділових зустрічей або дистанційної роботи, лаунж-зона для відпочинку, автономна котельня німецького виробництва та італійські насосні станції.

Важливий акцент у Greenville Park зроблений на безпеці, приватності та високій якості сервісу. Територія комплексу закрита від сторонніх, діє індивідуальна система доступу, є цілодобова охорона, відеоспостереження та консьєрж-сервіс. Також експлуатаційну частину бере на себе сервісна компанія, яка обслуговує комплекс.

У січні ЖК Greenville Park увійшов до топ-10 найкращих житлових комплексів Києва на думку експертів інвестиційного порталу InVenture.

Про компанію

З 2007 року Greenville працює в сфері житлової та комерційної нерухомості, розробляє та будує багатофункціональні житлові комплекси. Зараз серед портфельних проєктів — комплекси комфорт-класу у Львові (Greenville Park Lviv, Greenville House, "Місто трав" та "Добра оселя"), сучасний курортний готель "Лісова пісня" в Трускавці та 2 ЖК бізнес-класу в Києві — Greenville Park та Greenville на Печерську.

Цього року Greenville увійшов до рейтингу топ-10 кращих забудовників Львова за версією видання "Мінфін". Сильною сторона забудовника вважається надійність, що підтверджує активне будівництво навіть в умовах повномасштабної війни.

З 2016 року група компаній Greenville також впроваджує міжнародні проєкти в галузі альтернативної енергетики на території України, Польщі, Хорватії.

Для отримання детальної інформації про програму "Лагідна іпотека" можна звернутися у центр продажів Greenville Park за адресою вул. Глибочицька, 28. Також з будь-яких питань можна телефонувати за номером +38(044) 344 67 38 або заповнити швидку форму на сайті для зворотнього зв’язку.