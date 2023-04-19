Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

Тренер безоплатних тренувань від фонду Вадима Столара. Фото: благодійний фонд Вадима Столара

В Україні у 2022 році стартувала благодійна програма спортивних занять для всіх охочих. Майже 2000 українців долучилися до безоплатних тренувань від Фонду Вадима Столара.

Про це інформує благодійний фонд Вадима Столара.

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Зацікавлення українців

До безоплатний спортивних занять після весняного перезапуску програми "Спорт на районі" від Благодійного фонду Вадима Столара долучились вже понад пів тисячі українців. А у 2022 році цей проєкт охопив понад тисячу бажаючих.

Мета проєкту

Фонд Вадима Столара реалізує спортивний проєкт вже понад пів року.

"Метою проєкту "Спорт на районі" ми визначили відновлення емоційного балансу українців за допомогою фізичних активностей. Залучення до здорового способу життя вкрай важливо: спорт допомагає людям "перезавантажитися", відчути сили та сфокусуватися на цілі — перемозі України", — зазначає засновник Фонду Вадим Столар.

Відео тренувань на YouTube від фонду Вадима Столара. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Волонтерка Наталія Приходько зазначає, що "Спорт на районі" стартував у серпні 2022 року.

Спочатку Фонд організував у столиці заняття на свіжому повітрі, підібравши команду тренерів. Усі охочі могли долучитися до фізичних активностей у своєму районі міста. З настанням холодів проєкт перемістився в онлайн. Тому тепер до занять може долучитися кожен охочий українець.

Перезапуск проєкту

Зазначається, що нещодавно Фонд перезапустив "Спорт на районі" з урахуванням накопиченого організаторами досвіду — і це виявилося вдалим рішенням, про що свідчить в декілька разів більший позитивний зворотний зв’язок від учасників.

"Кураторка проєкту Юлія — фітнес-тренер з 5-річним досвідом, учасниця збірної України з веслування на човнах "Дракон". Вона як ніхто знає, що потрібно, аби тренуватися ефективно та досягнути очікуваного результату. Окрім інтенсивних тренувань з Юлією, ми додатково залучаємо спеціалістів та проводимо заняття з йоги, семінари щодо правильного харчування, лекції на тему здоров’я", — підкреслюють організатори Фонду Вадима Столара.

Соціально-гуманітарні проєкти фонду

Фонд реалізує цілу низку соціально-гуманітарних проєктів, одним з яких є "Спорт на районі". Окрім нього варто згадати масштабну ініціативу "Відновись", спрямовану на емоційне перезавантаження та надання другого дихання родинам, які втратили одного з батьків чи залишилися без житла через війну. Також успішно діє проєкт з психологічної підтримки людей, проводяться спортивні заходи для дітей тощо.

Також зазначається, що волонтери Фонду Вадима Столара надають допомогу продуктовими наборами у різних куточках України, включно з гарячими точками поблизу фронту. А також — системно допомагають військовим усім необхідним: від амуніції та засобів захисту до дронів, тепловізорів та спецтехніки.

Якщо ви також маєте бажання долучитися до ініціативи "Спорт на районі" — переходьте за посиланням: https://stolarfund.com/projects/proyekt-sport

Нагадаємо, що нещодавно львівська велосипедистка перемогла на міжнародних перегонах у Бельгії. У фінальному заїзді Олена випередила спортсменку з Франції.