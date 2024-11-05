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MK Foundation передав реанімобілі науковому центру імені Шалімова

5 листопада 2024 13:26
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Благодійна організація MK Foundation передала реанімобілі для Центру Шалімова
Передані автомобілі швидкої допомоги. Фото: MK Foundation
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сучасні реанімобілі отримав Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Їх передав благодійний фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation

Реанімобілі для Національного наукового центру хірургії й трансплантології

Автомобілі укомплектовані всім необхідним обладнанням: в кожному є дефібрилятор, електрокардіограф, система моніторингу пацієнта, аспіратор, кисневі балони для забезпечення штучної вентиляції легень та інше устаткування.

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"Отримані реанімобілі допоможуть нам щоденно рятувати життя. Ми зможемо ще ефективніше надавати медичну допомогу, доставляти пацієнтів до нашого центру або перевозити їх до інших медичних закладів для спеціалізованого лікування. Також автомобілі стануть у пригоді при перевезенні донорських органів, адже швидкість є одним із вирішальних чинників у трансплантології, особливо коли йдеться про серце й печінку", — зазначив Руслан Салютин, медичний директор центру хірургії та трансплантології.

реанімобіль
Вигляд переданого реанімобіля зсередини. Фото: MK Foundation

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова — один з провідних медичних закладів України. Щороку тут проводиться понад 8000 хірургічних операцій з трансплантації, протезування та лікування серця, нирок, печінки, легень та інших життєво важливих органів. Наукові співробітники центру також розробляють новітні методи діагностики та хірургічного лікування внутрішніх органів.

"Забезпечення медичних закладів обладнаними реанімобілями — один з найважливіших напрямків роботи MK Foundation. Ми передали "швидкі" Державній прикордонній службі, кільком бригадам ЗСУ, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Загалом фонд придбав 30 медичних авто, які вже допомагають медичному персоналу в їх щоденній роботі", — зазначили в MK Foundation.

Благодійна організація MK Foundation, заснована українським інвестором Максимом Кріппою, спеціалізується на матеріально-технічному забезпеченні підрозділів Сил Оборони України та медичних служб. За сприяння фонду було придбано понад 1800 транспортних засобів.

Раніше MK Foundation разом із GSC Game World долучилися до ініціативи United24 на підтримку "Охматдиту", коли медзаклад постраждав від російської ракети, перерахувавши 10 мільйонів гривень на відновлення лікарні.

медики лікарі швидка допомога благодійність автомобіль трансплантація органів

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