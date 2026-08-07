Можливості для ветеранів в одному застосунку: БЕЗ МЕЖ доступний в App Store та Google Play

Застосунок для ветеранів БЕЗ МЕЖ. Фото: кадр з відео

Марина Кісаделі Редактор

В Україні став доступний мобільний застосунок БЕЗ МЕЖ, який вперше об’єднав в одному місці сервіси, можливості та партнерські пропозиції для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Насамперед це доступ до спеціальних пропозицій і знижок від партнерського бізнесу. Крім того, застосунок об’єднує медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні та інші сервіси, необхідні у повсякденному житті.

У застосунку доступні:

спеціальні пропозиції та знижки від партнерського бізнесу для ветеранів і членів їхніх родин

медичні, реабілітаційні та психологічні сервіси

освітні можливості

спортивні програми

можливості для професійного розвитку

сервіси для родин ветеранів

партнерські ініціативи та можливості у громадах по всій Україні.

Мобільний застосунок БЕЗ МЕЖ розроблено громадською організацією "БЕЗ МЕЖ" у партнерстві з компанією "ideil." , за підтримки ГО "Алгоритм Дій".

Завантажити застосунок можна вже зараз в App Store та Google Play.

Застосунок для ветеранів БЕЗ МЕЖ. Фото: кадр з відео.

БЕЗ МЕЖ — це національна платформа, створена для того, щоб зробити доступ до корисних сервісів максимально простим і зручним. Кілька натискань — і користувач отримує доступ до актуальних можливостей, які справді потрібні у повсякденному житті.

Бо повага — це не лише слова. Це зручні рішення, які працюють щодня.

З повагою до ветеранів.