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Наші гроші на ЗСУ: на Думській площі знову проходить мітинг проти тендерів

7 жовтня 2023 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Наші гроші на ЗСУ: на Думській площі знову проходить мітинг проти тендерів
Одеситка стоїть з плакатом. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одесити вкотре вийшли на мітинг до стін Одеської міської ради. Вони вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача. Гроші з міського бюджету, які хочуть витратити на ремонт, люди вимагають віддати на ЗСУ. 

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Катерина Ножевнікова — голова благодійного фонду "Корпорація монстрів". Фото: Новини.LIVE

Одесити вимагають зупинити тендери та підтримати армію

Сьогодні вже шостий тиждень поспіль одесити виходять на акцію протесту та вимагають скасування спірних, на їхню думку, тендерів. Організаторка мітингу, волонтерка та голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова каже, що тендери з’являються в Україні як "гриби після дощу".

"Тільки-но ми відрубали одну голову цій "гідрі", і наступного дня ми бачимо ще більше і більше нових тендерів — вони ніби знущаються з нас. Сьогодні зранку Кривий Ріг вийшов з новим тендером на 380 млн грн, щоб привести до ладу річку Прут. У нас хлопці не мають базових речей, а вони вся країна встала. Сьогодні Київ вийшов. Сьогодні вийшла купа міст разом з нами", — зазначила волонтерка. 

Що відомо про мітинги та тендери

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що понад пів сотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради.  З плакатами в руках люди вимагали припинити витрати з бюджету на ті статті видатків, які не є критичними у період воєнного стану.

Додамо, що 2 вересня, у День міста, із самого ранку понад 300 мешканців міста вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам. Ще мітингувальники зустрічали депутатів, які йшли на сесію, з фігуркою повішеного Путіна, поваленим Кремлем та українськими військовими, які захищають свою територію. 

Також ми повідомляли, що волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників. Під час сесії неодноразово порушувалося питання про фінансування ЗСУ та про прозорість ухвалення рішень. Люди хочуть бачити та розуміти, куди й кому саме йдуть гроші.
 

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