Не хотіли конфронтації: активісти скасували заплановане віче біля Лаври
Сьогодні, 14 квітня, біля Києво-Печерської Лаври активісти хотіли провести віче. Однак нічого так і не відбулося. За словами активістів вони вирішили не проводити нічого, аби не провокувати парафіян УПЦ МП, тому обмежилися тільки виступом.
Новини.LIVE показує, що відбувалося біля Лаври сьогодні.
За словами кореспондентів Новини.LIVE на Віче, яке мало відбутися, прийшли десятки людей. Зокрема були присутні журналісти, поліція діалогу та одіозні активісти УПЦ МП.
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Люди, які зібралися навколо Лаври. Фото: Новини.LIVE
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Жінка тримає зображення з іконою. Фото: Новини.LIVE
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Активістка УПЦ МП. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.
Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі й продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".