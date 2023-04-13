Не хотіли конфронтації: активісти скасували заплановане віче біля Лаври

Парафіяни біля Лаври. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 квітня, біля Києво-Печерської Лаври активісти хотіли провести віче. Однак нічого так і не відбулося. За словами активістів вони вирішили не проводити нічого, аби не провокувати парафіян УПЦ МП, тому обмежилися тільки виступом.

Новини.LIVE показує, що відбувалося біля Лаври сьогодні.

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За словами кореспондентів Новини.LIVE на Віче, яке мало відбутися, прийшли десятки людей. Зокрема були присутні журналісти, поліція діалогу та одіозні активісти УПЦ МП.

Люди, які зібралися навколо Лаври. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає зображення з іконою. Фото: Новини.LIVE

Активістка УПЦ МП. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі й продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".