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"Зелена картка" більше не починає діяти миттєво після оформлення, а більшість потрібної в дорозі інформації тепер зберігається в телефоні. Але цифрового порядку замало. Перед виїздом за кордон автомобілем варто перевірити й інші речі, без яких поїздка може ускладнитися.

Ми зібрали чек-лист для водіїв.

Документи для поїздки

Перед виїздом перевірте паспортні документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто, а також документи, що підтверджують право користування автомобілем, якщо ви не є його власником.

Окремо підготуйте документи, пов’язані з метою поїздки або підставою для перетину кордону. Важливо, щоб усе потрібне було не "десь із собою", а під рукою: у папці, телефоні або іншому зручному форматі.

Телефон, зв’язок і резервний інтернет

Біля кордону зв’язок може погіршитися ще до фактичного виїзду з України: телефон перемикається між мережами українського та іноземного операторів і може бути нестабільним. Тому не варто розраховувати, що потрібний документ, лист або посилання відкриються саме в черзі на пункті пропуску.

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Заздалегідь завантажте офлайн-мапи, збережіть PDF-файли документів у пам’яті телефону, зробіть скриншоти найважливішого та перевірте умови роумінгу. Для довших поїздок варто мати резервний варіант інтернету: eSIM, місцеву SIM-картку або додатковий роумінг-пакет.

Автомобільна зарядка, кабель і павербанк у такій поїздці теж мають бути під рукою.

Страхові поліси

"Зелена картка" – обов’язкова умова виїзду за кордон на авто. Поліс зараз електронний, тому краще не залишати його лише в пошті: збережіть PDF у телефоні, зробіть скриншот основних даних і переконайтеся, що файл відкривається без інтернету. Варто врахувати важливу зміну: "Зелена картка" не починає діяти миттєво після оформлення. Тому залишати її купівлю на останні години перед виїздом або вже біля кордону не варто.

Окремо перевірте туристичне страхування. Для безвізової поїздки до країн Шенгену туристичний поліс зазвичай не є обов’язковою умовою перетину кордону. Але його наявність може бути додатковим аргументом, що поїздка справді підготовлена. Це важливо ще й тому, що під час перетину кордону можуть запитати не лише паспорт, а й мету поїздки, місце перебування, бронювання, зворотний маршрут або підтвердження наявності коштів. Туристичний поліс не замінює ці документи, але доповнює загальну картину: ви не просто їдете, а розумієте умови перебування за кордоном і маєте базовий захист на випадок медичної ситуації.

Щоб спростити підготовку до виїзду, ОРАНТА пропонує оформити потрібні страхові продукти онлайн на Oranta.ua. Після купівлі одного з продуктів – "Зеленої картки" або туристичного страхування "Подорожуючі за кордон" – людина одразу отримує можливість оформити другий продукт зі знижкою 10%. Скористатися пропозицією можна протягом 72 годин після першої покупки. Це зручний спосіб перед дорогою закрити обидва страхові питання: відповідальність водія за кордоном і захист людини під час поїздки.

Контакти

Номер асистансу, контакт страхової компанії, номер поліса, екстрені номери та адресу консульства краще зберегти окремо, наприклад, в одній нотатці або на скриншоті. У дорозі це швидше, ніж шукати потрібний лист чи вкладення в пошті, особливо якщо зв’язок нестабільний.

Базовий набір в авто

В авто варто мати речі, які можуть знадобитися в перші хвилини після поломки або ДТП: вогнегасник, знак аварійної зупинки, аптечку, світловідбивні жилети, ліхтарик, запас рідини для омивача, а також запасне колесо або ремкомплект для шин, якщо це передбачено комплектацією авто.

Важливо не лише мати цей набір, а й знати, де він лежить. Якщо трикутник, жилет або вогнегасник заховані під валізами, у критичний момент ними буде важко скористатися.

Правила і вимоги можуть відрізнятися залежно від країни. Десь обов’язковими є вогнегасник і знак аварійної зупинки, десь – аптечка, світловідбивний жилет або інше оснащення. На швидкісних магістралях виходити з авто й рухатися вздовж дороги може бути небезпечно або не рекомендовано. Тому перед виїздом варто перевірити вимоги саме тих країн, через які пролягає маршрут.

Речі для очікування

На кордоні або в дорозі можуть бути затримки, тому вода, легкий перекус, необхідні ліки, серветки, готівка невеликими сумами, банківська картка і заряджений телефон часто виявляються не менш важливими, ніж правильно прокладений маршрут.

Якщо в авто їдуть діти або літні люди, варто окремо подумати про речі, які допоможуть спокійніше перенести очікування: ліки, змінний одяг, плед (навіть влітку), перекус, воду та заряджені пристрої.