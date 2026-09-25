Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Обвіс на авто: з чого складається повний бюджет покупки та встановлення

Обвіс на авто: з чого складається повний бюджет покупки та встановлення

Ua ru
25 вересня 2026 18:31
Комплект обвісу для авто: скільки коштує встановлення та які витрати врахувати
Чорний автомобіль. Фото: DDTuning.

Комплект обвісу змінює кілька зовнішніх елементів авто, тому бюджет не обмежується ціною товару. До витрат входять доставка, примірювання, підготовка, фарбування, кріплення, монтаж і роботи з датчиками.

На сайті DDTuning зібрані рішення для зовнішнього тюнінгу автомобілів різних марок і поколінь. Перед замовленням уточніть комплект, матеріал і сумісність із кузовом.

Реклама
обвіс для автомобіля
Чорний автомобіль та обвіс. Фото: DDTuning.

Що входить у бюджет

Обвіс може включати передній і задній бампери, пороги, дифузор, спойлер, розширювачі арок, решітки та накладки. Перевірте, чи входять кронштейни, заглушки, сітки й монтажний набір.

Основні витрати:

  • комплект і додаткові елементи;
  • доставка та пакування;
  • примірка;
  • підготовка й фарбування;
  • кріплення та монтаж;
  • перенесення або калібрування датчиків і камер.
обвіс авто
Обвіс автомобіля. Фото: DDTuning.

Сумісність і примірювання

Для підбору потрібні марка, модель, покоління, рік, тип кузова та версія рестайлінгу. Врахуйте форму фар, крил, решіток і штатних бамперів.

Читайте також:

До фарбування комплект приміряють на авто: перевіряють зазори, стики, кріплення, підкрилки, двері, капот і багажник. Усі доробки виконують до нанесення покриття.

Підготовка, фарбування та монтаж

У каталозі комплектів обвісу можна порівняти набори та матеріали. Кошторис формують після примірювання: можуть знадобитися шліфування, ґрунтування та вирівнювання.

Під час монтажу враховують кріплення, парктроніки, камери, світло та елементи вихлопу.

Приховані витрати

До них належать демонтаж старих деталей, заміна підкрилків і кріплень, ремонт кронштейнів, повторний підбір фарби та корекція зазорів.

Оптимальна послідовність: перевірка сумісності, комплектності, доставка, примірка, підготовка, фарбування, монтаж і контроль.

Автор: Максим Радомський — експерт з автомобільних аксесуарів та тюнінгу.

ремонт автомобіль автосервіс тюнінг
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації