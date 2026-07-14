Odesa Investment Congress 2026: конгрес, що об’єднав девелоперів, інвесторів та архітекторів

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Марина Кісаделі Редактор

10 липня, Одеса, SPATIUM Hotel. У Одесі відбувся перший Odesa Investment Congress — подія національного рівня, що зібрала девелоперів, інвесторів, архітекторів, представників влади та бізнесу для розмови про те, як відбудовується і масштабується Україна сьогодні.

Організатор — медіагрупа DMNTR, генеральний партнер — SPATIUM Group.

Конгрес працював цілий день у двох тематичних залах Spatium Hotel: №1 "Розвиток міста та девелопмент" (14-й поверх) і №2 "Urban Design" (1-й поверх) — і завершився гала-вечором з церемонією вручення премії імені Василя Кандинського.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Атмосферу дня формувала й сама локація. Spatium Hotel на Аркадійській алеї, 1 — перший і єдиний в Аркадії п’ятизірковий апарт-готель, що працює цілий рік, і перший в Одесі medical & wellness готель: формат "готель-санаторій 5 зірок", де преміальна гостинність поєднана з превентивною медициною.

Учасники конгресу працювали за кілька хвилин ходи від моря, у комплексі, де до ділової програми природно долучаються SPA повного циклу, панорамний ресторан KAYA на 14-му поверсі з видом і на море, і на місто, та джаз-простір Mainstream Jazz Club. Для конгресу такого масштабу локація стала не просто майданчиком, а частиною самого меседжу — про відновлення ресурсу, особистого і міського.

Зала "Розвиток міста та девелопмент"

День відкрила прес-конференція "Безбар’єрність як нова філософія міста та середовища" за участі заступника Міністра розвитку громад та територій України Ігоря Реви, голови ДІАМ Олександра Новицького та інших представників центральної й місцевої влади — модерував розмову Юрій Ямковий (Асоціація міст України).

Онлайн до учасників звернувся Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації:

"Одеса відкрита до партнерства, конструктивного діалогу та реалізації спільних проєктів, спрямованих на розвиток нашого міста", — назвавши серед пріоритетів створення безпечного середовища й сучасні архітектурні цифрові рішення.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

А представник Кропивницького показав, як безбар’єрність із соціальної теми перетворюється на інвестиційний аргумент: перша черга безбар’єрних маршрутів міста вже охопила 1,5 км центральної частини та 112 об’єктів бізнесу.

Офіційне відкриття конгресу супроводжувалося вітальними словами СЕО DMNTR Ігоря Парубського та СЕО SPATIUM Group Олександра Селезньова, а також представників профільних міністерств і адміністрацій.

Далі впродовж дня пройшло дев’ять панельних дискусій і кілька окремих презентацій.

Будівельні матеріали в умовах відбудови

Модераторка Інна Вахович задала тон розмові прямо: відсутність стандартизації цін дозволяє маніпулювати показниками і знижує інвестиційну привабливість галузі — тому зараз створюється єдина база даних на основі спеціального кодифікатора будівельної продукції, і виробники вже підписують меморандуми про відкрите розкриття цін.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

На сцену для одного з таких підписань запросили Антона Самойленка, заступника голови Херсонської ОДА: він розповів, що Херсонщина гостро відчуває дефіцит матеріалів, підрядників і техніки — регіон втрачає на цьому мільйони доларів, — а прозорість ціноутворення стала критичною умовою довіри міжнародних партнерів, які контролюють використання коштів.

Інвестиційна привабливість Одеського регіону

Ключова теза панелі прозвучала від СЕО SPATIUM Group Олександра Селезньова: місто вже майже повернулося до довоєнної чисельності мешканців, і, попри загальний дефіцит ресурсу, компанія шукає нових людей у всіх спеціальностях — від будівельників до бренд-менеджерів, — бо старі об’єкти вже добудовані і починається нове будівництво. Люди, які лишилися жити в Одесі під час війни, обирають не просто дохідність, а впевненість, що обране ними будуватиметься надійно, — і саме це, за словами Селезньова, сьогодні один із найважливіших критеріїв для забудовника. Один із гостей панелі, вперше за багато років в Одесі, зізнався зі сцени, що впізнав той самий "одеський вайб" — місто активне, живе, повне людей і туристів, — і подякував одеським девелоперам за те, що вони продовжують будувати якісні проєкти в регіоні з військовими ризиками.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Благодійне вручення від Фонду "SVETOVID"

Андрій Бондар передав представникам військових бригад спеціалізоване медичне обладнання — кисневі маски для одночасного підключення двох поранених до реанімаційного апарату та аптечку, розраховану на 50 осіб екстреної служби.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Синергія цифровізації будівельної галузі

Розмова про Дію, Держгеокадастр та ЄДЕССБ як єдиний ланцюжок цифрових сервісів вийшла на конкретне і незручне запитання про публічну кадастрову карту. Віталій Шапірко (Держгеокадастр) відповів чесно: бізнес уже знаходить способи діставати з карти потрібну інформацію, а для звичайної людини це залишається значно складнішим завданням — і саме над цим зараз працює відомство.

Нова житлова політика відбудови України

Панель обговорила щойно ухвалене рішення уряду про мораторій на перевірки будівництва в прифронтових зонах та зонах бойових дій — тему, у якій, за визнанням самих спікерів, "можна по-різному ставитися", але яка напряму визначає, як швидко відновлюються найбільш постраждалі громади.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Індустріальні парки як фундамент відбудови

Артур Мележик пояснив механіку стимулів просто: суб’єкти індустріального парку діляться на три категорії — ініціатор, учасники та інші суб’єкти, — і саме учасники отримують основні стимули для розвитку ділянок.

Презентація команди SUPERHUMANS в Одесі

Найособистіший блок дня. Микола Марєнков та Олена Тараканова розповіли, чому з 2022 року бойова травма стала окремим викликом навіть для іноземних колег, які визнають: такої концентрації складних поранень і політравм вони раніше не бачили. Ідея центру SUPERHUMANS народилася з простої проблеми — пацієнту доводиться самостійно шукати, де зробити операцію, де пройти реабілітацію і куди звернутися по юридичну допомогу, тоді як реальне відновлення можливе лише через тривалу мультидисциплінарну реабілітацію під одним дахом.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Медичний девелопмент та Wellness

Панель за участі Олександра Селезньова, Марка Марченка (Sensar Development), Ігоря Ільчишена (Arha Group) та інших продовжила тему людиноцентричної архітектури — простору, що одночасно лікує, реабілітовує і залишається інвестиційно привабливим.

Презентація The Nest

Наталія Мержієвська представила проєкт архітекторці й глядачам зали.

Одеса в контексті ЮНЕСКО

Модераторка Ната Головченко поставила залу пряме запитання: статус ЮНЕСКО — це вирок для Одеси чи шанс досягти успіху? Надія Новікова, головна архітекторка міста, відповіла без ухилянь: "Наша мета, щоб наше місто розвивалося — і розвивалося гармонійно… Я вважаю, що це не так страшно. Ми будемо працювати". За її словами, перші забудовники справді злякалися обмежень зони ЮНЕСКО, але сьогодні йдеться не про заборони, а про те, щоб місто не втратило гармонію — без багатоповерхівок серед історичного центру, який одесити люблять і не хочуть занедбати.

Odesa Investment Congress. Фото: Медіагрупа DMNTR.

Український девелопмент: нові інвестиції в регіони

Марк Марченко (Sensar Development, співзасновник UniClinic) розповів живий кейс: приватна клініка на 49 медичних напрямків, 70 місць і п’ять операційних блоків мала коштувати 8 млн — коштувала 24. Замість запланованих двох років будівництво тривало 3,5 через війну. Паралельно компанія вела житловий проєкт на 227 000 м², що потребував 33 сесій міської ради для об’єднання 11 земельних ділянок. Висновок Марченка, який варто процитувати кожному інвестору: спроєктувати й побудувати 200 000 м² житла з усіма мережами виявилося простіше, ніж точково звести клініку на 8 000 м².

Архітектура нової України

Завершальна дискусія дня зібрала архітекторів і головних архітекторів міст — від Житомира до Кропивницького — навколо питання, як змінюється сама логіка планування українських міст після 2022 року.

Зала Urban Design

Паралельно на першому поверсі працювала зала, присвячена дизайну, архітектурі та людині в просторі. Програма включала панелі про тренди в дизайні інтер’єру, новітні тенденції європейського ринку та "архітектуру протистояння" — від урбаністики до автономності будинку в умовах війни.

Окремим блоком пройшли презентація проєктів, що трансформують міста і приносять прибуток, панель про енергетичну незалежність як новий інвестиційний актив та ексклюзивний воркшоп від BOARD ODESA про психологію бізнес-рішень власника.

Кульмінацією другої половини дня стала панель "Жіноче лідерство у дизайні та архітектурі: нове покоління українських студій" за участі Нати Головченко, Ірини Оя, Наталії Косоловської та Ірини Хоменко — дискусію модерувала головна редакторка DMNTR Анастасія Константинова.

День у залі завершився блоком практичних воркшопів від бізнес-ком’юніті BOARD та вечірньою розмовою "Естетика, яка працює" про психологічні принципи архітектури та дизайну.

Гала-вечір

Ділову програму дня завершив гала-вечір з концертною програмою та церемонією вручення премії імені Василя Кандинського.

Партнери

Генеральний партнер конгресу — SPATIUM. Захід підтримали партнери 2 академіка, Laterem, De Jure, The Nest, LaDushe, IdealHouseLab, Alufas, Barks, Sensar Development, Gefest, Arha Group, Metinvest, Harmony Development, STIKON, LogicPower, RAUM ENGINEERING, Panasonic, Paritet Group, Landcross by Hitachi, BT Group, Міжнародний благодійний фонд "SVETOVID" та Linde material handling.

Серед понад 30 медіапартнерів конгресу окремо варто виділити ФОРПОСТ — унікальне нішеве видання, створене спеціально для дослідження стратегії розвитку територій: де сьогодні зосереджені інвестиції і як примножити ресурси. Видання збирає інформацію, шукає в ній точки росту, інвестиційні кейси та фінансові можливості, що допомагають рухатися вперед, і спілкується з лідерами, які не бояться інновацій і відповідальності. Усе, що створює ФОРПОСТ — від стратегічних лонгрідів до аналітичних звітів та відеоінтерв’ю, — спрямоване на одне: перетворити знання на стратегічні рішення. Формула видання проста: Інформація → Дія → Результат.

Серед інших медіапартнерів — MIND, Волнорез, Одесса News, ФОКУС, Interfax, Property Times, Хмарочос, Ділова Столиця та інші.

Організатор: Медіагрупа DMNTR Генеральний партнер: SPATIUM Group