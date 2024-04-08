Олександр Свіщов про підсумки третього туру Суперліги з водного поло сезону 2023/2024

Олександр Юрійович Свіщов — президент Федерації водного поло України. Фото: Федерація водного поло України.

Чемпіонат України з водного поло серед чоловіків у Суперлізі сезону 2023-2024 вже розпочався і набирає обертів. Третій тур Суперліги проходив з 28 по 31 березня у Кам'янському. В рамках туру команди груп А і Б грали між собою.

Третій тур Суперліги дуже гарно продемонстрував боротьбу за першу четвірку. Ці команди будуть змагатися за призові місця чемпіонату. Особливо відчувається інтрига за друге місце, адже команди ведуть активну боротьбу з другого по шосте місця.

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Водне поло. Фото: Федерація водного поло України.

Президент федерації водного поло України Олександр Свіщов зазначив, що наразі лідирує ВК "Динамо" (Львів), який не зазнав жодної поразки. За ними йдуть НТУ "ХПІ-ШВСМ" (м. Харків) та ШВСМ "ВК Маріуполь", які мають по одній поразці.

Після третього туру турнірна таблиця виглядає так:

Місце Команда Очки 1 ВК "Динамо" (Львів) 30 2 НТУ "ХПІ-ШВСМ" (м. Харків) 21 3 ШВСМ "ВК Маріуполь" 21 4 "КІВС" (Львів) 16 5 "ЛФКС-АКВАТІКО" (м. Львів) 14 6 Збірна Закарпатської області (УжНУ) 10 7 Збірна Харківської області 6 8 Збірна м. Києва 0

Не дивлячись на омолодження та зміни у складі команди, ВК "Динамо" Львів" сьогодні — абсолютний лідер Суперліги з водного поло сезону 2023/2024. На сьогодні можна сказати, що чемпіонат з водного поло завмер на певному рівні. Багато спортсменів не мають можливість брати участь у змаганнях через військові дії. Багато ватерполістів служать у ЗСУ, а молоді спортсмени перебувають за кордоном, зазначив Олександр Свіщов.

"Прикро, що багато молодих ватерполістів зараз перебувають за кордоном. З одного боку, це досвід для молодих гравців в європейських командах, з іншого — саме молоде покоління мало б можливість вже демонструвати свої вміння, виступаючи за різні команди Суперліги та складати конкуренцію досвідченим гравцям. З позитиву — багато гравців, яким зараз за 30, повернулись до занять водним поло. Наразі з нетерпінням очікую наступного, четвертого туру чоловічої Суперліги", — підсумував президент федерації водного поло України Олександр Свіщов.

Результати суперліги. Фото: Федерація водного поло України.

Валерій Завізіон, головний суддя ІІІ туру чемпіонату України, був приємно вражений рівнем гри команд та зазначив, що команди, які змагаються за друге місце у Суперлізі, продемонстрували завзяту боротьбу на полі з різницею в один-два голи.

Українські спортсмени мають не тільки брати участь у внутрішніх змаганнях, а й виїжджати на турніри за кордон, показувати міць, незламність українського народу, вважає президент федерації водного поло Олександр Юрійович Свіщов.

Результати суперліги. Фото: Федерація водного поло України.

Особливу увагу Олександр Свіщов приділяє розвитку дитячого спорту. Та, у березні у спортивно-розважальному центрі Leoland у Львові відбувся майстерклас для юних тенісистів від зірок українського тенісу Еліни Світоліної та Сергія Стаховського. У майстеркласі взяли участь майже пів тисячі юних спортсменів — хлопці та дівчата різних вікових категорій від 6 до 16 років. Варто зазначити, що в СРЦ Leoland під одним дахом гармонійно поєднані активний відпочинок та професійні заняття різними видами спорту.

"Під час події було дуже приємно спостерігати за дітьми, вони раділи, що мають можливість поспілкуватися з Еліною та Сергієм, взяти автограф і зробити фото. У дітей сяяли очі, цих щирих емоцій нам усім зараз дуже не вистачає. Тому наш спорткомплекс з радістю готовий відкривати свої двері для таких хороших проєктів", — зазначив Олександр Свіщов.