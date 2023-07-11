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Patriot, Storm Shadow і касетні боєприпаси: Світан розповів, як зміниться хід війни

11 липня 2023 18:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Patriot, Storm Shadow і касетні боєприпаси: Світан розповів, як зміниться хід війни
Військовий експерт Роман Світан. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Вільнюсі (Литва) стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Ключовим питанням на зустрічі стало членство України в Альянсі та військова допомога. 

Яку зброю виділять країни-партнери на саміті НАТО та як вона вплине на хід війни та контрнаступ ЗСУ — розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерт висловив свої очікування від саміту НАТО. А також розповів, якою є вірогідність, що Україну запросять до Альянсу. 

 

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу, і хоче отримати "чіткий сигнал".

Додамо, що у столицю Литви на саміт НАТО також прибула Українська делегація. Так, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс

 

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