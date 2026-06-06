Попри обстріл і пошкодження Жовтневого палацу, в Києві відбулася перша форматна інституційна подія — Ukrainian GALA | VYTOKY

Ukrainian GALA | VYTOKY. Фото: Ukrainian GALA

Днями у МЦКМ (Жовтневий палац), який нещодавно зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу, відбулася перша інституційна подія нового формату — Ukrainian GALA | VYTOKY.

Для команди проєкту ця подія мала особливе значення. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено не лише будівлю МЦКМ, а студію команди, яка працювала над реалізацією події. Попри складні обставини, організатори та команда МЦКМ свідомо обрали не хайп навколо трагедії, а шлях продовження культурного життя країни. Саме тому Ukrainian GALA | VYTOKY стала символом української культури, яка не зупиняється під час війни попри всі обставини.

Подія об’єднала одразу два формати в одному вечорі. Спочатку в Атріумі МЦКМ відбулася Ukrainian GALA — нова інституційна платформа для об’єднання представників культури, креативних індустрій, бізнесу та суспільства.

Ukrainian GALA продемонструвала альтернативу традиційним світським заходам: менше зовнішнього блиску заради блиску, більше сенсів, вдячності та культурного змісту. Формат поєднав церемонію вшанування діячів креативної індустрії, культурний нетворкінг та церемонію відзначення визначних представників культурної й креативної спільноти. На один вечір Атріум МЦКМ перетворився на простір сучасної української ідентичності. Дрескод події (Ethno Tie) став символічним прочитанням української естетики через образи, стиль та культурні коди.

Ольга Сумська, Яна Остапчук, Марина Сидорук, Ірина Сидорук, Олександра Богач, Тетяна Буренко. Фото: Ukrainian GALA

Одним із центральних елементів вечора став зірковий хідник. Його концепція будувалася навколо стриманої елегантності, української ідентичності та поваги до мистецтва. Гості та учасники представили образи українських дизайнерів, продемонструвавши високий рівень сучасної української моди та її здатність формувати новий візуальний код країни. Замість традиційного світського шуму атмосфера події була камерною, інтелігентною та наповненою змістом.

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Серед гостей Ukrainian GALA були Ніколас Карма, Анастасія Цимбалару, Влад Дарвін, Ольга Сумська, Анна Саліванчук, ЮЛА, Вадим Лисиця, Олександр Злотнік, Павло Шилько, LADA, Андрій Чорновол, Tanya Li, Слава Чайка та багато інших представників креативної індустрії України.

Віра Кекелія. Фото: Ukrainian GALA

Особливим моментом Ukrainian GALA став перформанс поета сучасності Дмитра Морозюка, який на зірковому хіднику презентував авторський вірш "Другорядний герой", написаний спеціально для події.

Вперше в межах Ukrainian GALA відбулася камерна церемонія відзначення діячів української креативної індустрії. Нагородження було присвячене людям, які роками формують сучасний культурний простір України та створюють нові можливості для розвитку творчих галузей. За вагомий внесок у розвиток креативних індустрій України спеціальні відзнаки та статуетки Ukrainian GALA'26 отримали Олександр Злотник, Максим Гусак, Анжела Норбоєва, ЮЛА, Оксана Скибінська, Гена Вітер, Павло Шилько, Альона Мозгова, "Культурний десант" (відзнаку отримав представник проєкту Михайло Олійник) та Юрій Андрущенко.

Особливою складовою події став концерт "VYTOKY: Легенди української пісні" у супроводі Національного президентського оркестру. Продюсерками концертної програми виступили Анна Гагаріна та Аліна Решетар. Ведучими вечора були Олексій Донцов та Катерина Сташко.

VYTOKY. Фото: Ukrainian GALA

Базис концерту — переосмислення знакових українських пісень, які формували культурний код кількох поколінь українців. Особливого звучання програмі надав супровід Національного президентського оркестру - музичний символ країни.

У новому симфонічному прочитанні прозвучали легендарні українські композиції "Водограй", "Стожари", "Я піду в далекі гори", "Як тебе не любити, Києве мій", "Тече вода", "Коханий", "Край", "Чарівна скрипка", "Запроси мене у сни свої", "Де ти тепер", "Троянди на пероні", "Черемшина" та інші знакові твори української музичної спадщини. На сцені виступили Марта Адамчук, GEED, LAUD, YAKTAK, Mila Nitich, Оля Цибульська, Нікіта Кісельов, MONOKATE, David Maskisa, Віра Кекелія та Вікі Роуз.

Марта Адамчук. Фото: Ukrainian GALA

Подія була ініційована Новітнім центром креативних індустрій (НЦКІ) та реалізована продюсерським центром FAUST PRODUCTION. За організацію, продюсування та режисуру концертної частини відповідали AnLimited Event Agency, формат Ukrainian GALA створили FAUST PRODUCTION, SUPER MOVA AGENCY та онлайн-медіа "МУЗВАР", а PR-супровід обох напрямків здійснювала PIDHID PR Agency.

Фінал концерту. Фото: Ukrainian GALA

Ukrainian GALA | VYTOKY стала не просто концертом чи церемонією нагородження, а заявою про готовність української культури створювати нові інституції, нові традиції та нові сенси навіть у найскладніші часи. Подія заклала основу для подальшого розвитку Ukrainian GALA як постійної платформи, покликаної формувати нову культурну традицію сучасної України та об’єднувати тих, хто створює її майбутнє.

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