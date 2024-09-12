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Поради від Grade.ua: як організувати підготовку для успішного складання іспитів?

12 вересня 2024 12:54
Марина Кісаделі - Редактор
Кожен новий навчальний рік — це можливість для вас побудувати фундамент для майбутніх успіхів
Дві дівчини. Фото: Grade.ua
Марина Кісаделі - Редактор

Кожен новий навчальний рік — це можливість для вас побудувати фундамент для майбутніх успіхів. 

Можливо, ви плануєте вивчити нову мову, покращити професійні навички або, що особливо актуально, підготуватися до важливих іспитів. 

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Як же зробити цей процес ефективним і водночас організованим? Розберімося разом з експертами Grade! 

Визначення мети

Перш ніж розпочинати підготовку, важливо визначити, що саме ви прагнете досягти. 

Чітко сформульована мета стане вашим орієнтиром у підготовці. Коли є розуміння результату, набагато легше розподілити зусилля і час.

Оцінка рівня знань

Для того, щоб план підготовки був максимально ефективним, варто оцінити свої сильні та слабкі сторони. Пройдіть тест на безплатних онлайн-платформах або оцініть свої знання з допомогою викладача. 

Це допоможе вам зрозуміти, де ви вже маєте впевненість, а над чим ще варто попрацювати.

Графік підготовки 

Планування — ключ до успіху. Розбийте навчальний матеріал на менші частини, виділіть для кожної теми свій час. 

Експерти стверджують, що регулярна практика завжди перевершує інтенсивні, але нерегулярні заняття. З чітким графіком ви зможете уникнути перевтоми й зберегти мотивацію на всьому шляху підготовки.

Створення комфортних умов для навчання 

Ваша концентрація багато в чому залежить від середовища. Організуйте свій робочий простір, де ніщо не відриватиме від підготовки. 

Зауважте, що регулярні короткі перерви допоможуть зберегти продуктивність.

Регулярне проміжне тестування 

Важливо періодично оцінювати свій прогрес.

Проходьте проміжні тести, щоб побачити свої успіхи та зрозуміти, де потрібно докласти більше зусиль.

Як обрати іспит для себе?

Найпопулярніші міжнародні іспити серед українців — це IELTS, TOEFL та Кембриджські іспити

Кожен з них має свої особливості, але всі вони відкривають двері до міжнародної освіти та кар'єрних можливостей.

IELTS — це квиток до Британії, Канади або Австралії. Він оцінює не тільки мовні знання, а й уміння використовувати їх у реальному житті. 

Підготовка до IELTS потребує тренувань всіх чотирьох навичок: аудіювання, читання, письмо та розмовна практика.

TOEFL — це вибір тих, хто мріє про навчання в США. Тут акцент на академічні навички: читання статей, прослуховування лекцій, написання есе. 

Кембриджські іспити підходять для тих, хто прагне навчатися в кращих університетах Британії. Підготовка до цих тестів вимагає логічного мислення та знання деяких академічних дисциплін.

Як би ви не підходили до підготовки — чи то самостійно, з підручниками, чи то за допомогою застосунків — важливу роль відіграє той, хто вас супроводжує в цьому процесі.

Такі мовні центри, як Grade Education Centre, супроводжують студентів на цьому шляху, надаючи підтримку та знання, які дійсно працюють і дозволяють успішно досягти бажаного результату. Адже, в підготовці до іспитів важливо мати не просто план, а й команду, яка допоможе вам зробити крок до успіху!

Канада Великобританія Австралія англійська мова Кембриджський словник навчання екзамени

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