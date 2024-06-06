Літній суп. Фото: Freepik

З настанням спекотної пори року люди потягнулися до іншої їжі, яка поєднує в собі максимум свіжості та мінімум термообробки, оскільки така їжа її майже не потребує. Літні страви — це легкі салати, холодні супи, проста у приготуванні випічка, м'ясний чи рибний шашлик на грилі.

Вони створюють легку атмосферу, при цьому насичуючи наш організм вітамінами та іншими поживними речовинами. Крім того, влітку багато хто готує страви з дачних, садових плодів — натуральних овочів та фруктів, завдяки чому можна отримати не тільки смачну, а й поживну їжу.

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Важливе значення мають товари для виїздів на пікнік. Замовити свіжі продукти з доставкою можна у перевіреному інтернет-магазині з комп'ютера чи смартфона. Покупці отримають високоякісну продукцію, з якої можуть приготувати масу смачних ласощів на природі.

Свіжі овочі. Фото: Freepik

Якщо ж немає часу готувати та стояти у чергах у супермаркетах, то для цього передбачені готові страви на замовлення. Ви можете замовити як овочевий салат, фруктовий пиріг або добре пропечений шматок м'яса. Вам потрібно лише зробити кілька кліків, і ваша їжа буде у вас в обумовлений термін.

Переваги літніх страв

Останнім часом більшість людей почали звертати увагу на легку овочеву їжу. Це продиктовано кількома перевагами:

яскравий та збалансований смак;

насичення організму енергією щодо його повноцінної роботи;

відсутність хімічних добавок.

Головна перевага — помідори, огірки, редиска та інші плодові культури можна придбати будь-якої пори року. А сезонні акції в Мегамаркеті дають можливість купувати їх гарну якість і за вигідною ціною, отримуючи не тільки задоволення від їх вживання, а й безліч вітамінів. Регулярні знижки на літні продукти в надійному супермаркеті порадують усіх любителів як здорової їжі, так і тих, хто віддає перевагу періодичним вилазкам на пікнік з незмінним атрибутом такого відпочинку — шашликами.

Свіжі овочі. Фото: Freepik

Де придбати здорову їжу?

У спекотний період зазвичай виникає бажання урізноманітнити раціон натуральними фруктами та овочами. У цьому немає нічого дивного, оскільки в сезон вони в рази дешевші, ніж восени чи взимку. Якщо вам необхідно здорове харчування з доставкою додому , то ви можете звернутися до перевіреного онлайн-супермаркету і зробити там замовлення.

Так, на сервісі zakaz.ua достатньо виконати кілька простих кроків:

відвідати сайт компанії;

вивчити асортимент товарів;

вибрати потрібні продукти з Мегамаркету ;

; додати позиції до кошика;

внести контактну інформацію.

Далі із клієнтом зв'яжеться менеджер для уточнення деталей заявки. Він же може запропонувати інші товари або ж розповісти про нові акції, запущені на платформі. Крім того, продавець надасть вичерпну консультацію щодо надсилання замовлення на певну адресу.

Літній суп. Фото: Freepik

Доставка продуктів із супермаркету здійснюється в оперативному порядку та за всіма правилами упаковки та привезення. Кур'єр в обумовлений термін вручить пакети з їжею. Сплатити покупки ви можете будь-яким способом: готівкою, за безготівковим розрахунком або банківським переказом на картку

Свіжі овочі. Фото: Freepik

Мегамаркет Київ завжди великий вибір різноманітних ласощів. Тут не тільки є продовольча група товарів, а й побутова хімія, дитячі, господарські речі. Бакалія, м'ясо-молочні вироби, газовані напої, алкоголь, свіжа випічка, готові закуски — все для вас та за демократичними цінами. Регулярне оновлення асортименту та акції роблять платформу привабливою для всіх покупців.