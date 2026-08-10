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Революція та майбутнє талантів: 20 серпня у Києві відбудеться Forbes Ukraine University

10 серпня 2026 13:47
Анонс події. Фото: Forbes Ukraine University
Марина Кісаделі
Редактор

20 серпня 2026 року в Києві відбудеться Forbes Ukraine University – масштабний майданчик для діалогу між тими, хто будує систему вищої освіти, розробляє корпоративні школи та інвестує в розвиток людського капіталу в Україні.

Сьогодні світ перебуває в епіцентрі когнітивної революції. Штучний інтелект докорінно переписує правила роботи й навчання, а межа між освітою та бізнесом повністю стирається: університети змушені вчитися мислити як підприємства, а компанії перетворюються на платформи для постійного створення нових знань.

Анонс події. Фото: Forbes Ukraine University


Навчання більше не має фінальної точки. Людина чи компанія, яка перестає вчитися, починає програвати незалежно від свого попереднього досвіду, статусу чи успіху.

Головна мета конференції – відповісти на виклики сучасності: як швидко бізнес та освіта здатні адаптуватися до змін, як будувати спільне майбутнє та які навички залишаються головним дефіцитом сучасної економіки.
Серед спікерів події:

  • Наталя Шаховська – ректорка Національного університету "Львівська політехніка";
  • ​​Яак Аавіксоо – колишній міністр освіти Естонії та ексректор Тартуського університету й TalTech;
  • Сергій Квіт – президент Національного університету "Києво-Могилянська академія";
  • Олексій Ніщик – Chief Growth Officer компанії Genesis.

Серед ключових тем та фокусів програми:

  • Перший агентний університет та ШІ-двійники: Досвід SET University у створенні освітнього середовища, де персональний AI-агент супроводжує студента, а портфоліо реальних проєктів замінює класичний диплом.
  • Естонський шлях та реформа ЗВО: Уроки автономії, економічної самостійності та експериментів із наглядовими радами від ексміністра освіти Естонії Яака Аавіксоо та голови наглядової ради КАІ Петра Чернишова.
  • Гарвардський погляд на стійкість вишів: Ексклюзивний аналіз від професора Гарварду Едварда Глейзера про те, як університетська модель виживає тисячу років та як ШІ змінює науку.
  • Прагматична синергія та гроші: Як бізнес рахує outcome від інвестицій у виші та з чого складається життєздатна фінансова модель сучасного університету (кейси НаУКМА, KSE, КАІ, Genesis, SoftServe, Аврора, Інтерпайп).

Світ змінюється надто швидко. Постійне навчання — це вже не вибір, а обов’язкова умова стійкості.
Forbes Ukraine University – це можливість опинитися серед тих, хто ставить правильні запитання й знаходить рішення раніше за інших.

Деталі програми та умови участі за посиланням.