23 июня в Киеве состоится Украинский Строительный Конгресс

Украинский строительный конгресс

Этим летом Киев примет одно из крупнейших отраслевых событий страны — Украинский строительный конгресс (UBC), который соберет ведущих девелоперов, инвесторов, архитекторов и урбанистов для обсуждения стратегии развития городов в контексте послевоенного восстановления.

Мероприятие состоится 23 июня 2026 года на третьем этаже КВЦ "Парковый" в Киеве. По предварительным оценкам организаторов, ожидается более 6 000 гостей — представителей девелоперского бизнеса, финансового сектора, органов местного самоуправления и профильных ассоциаций.

Повестка дня: от инвестиционного климата до евроколеи

Центральная тема конгресса — "Пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города". Программа охватывает широкий круг вопросов: инвестиционные тенденции 2026-2027 годов, роль индустриальных парков в процессах восстановления, реформы жилищной политики и государственные программы как инструмент развития.

Отдельным предметом дискуссии станет вопрос евроколеи — инфраструктурного проекта, вокруг которого продолжаются споры между сторонниками ускоренной евроинтеграции и теми, кто предостерегает от чрезмерной нагрузки на существующие транспортные системы.

Кто будет говорить

К участию в панельных дискуссиях приглашены первые лица крупнейших девелоперских структур страны. Среди подтвержденных участников — Андрей Ваврыш, основатель и CEO SAGA Development; Роман Давимука, CEO Avalon; Андрей Семенов, руководитель UDP; Иван Молчанов, совладелец Stolitsa Group; Борис Голденштейн, основатель и CEO холдинга ZEZMAN; Ярослав Корнияченко, Founder и CEO Vlasne Misto; Сергей Одарич, основатель и руководитель ODA Group; Игорь Гуда, основатель и председатель совета директоров "Креатор-Буд"; Александр Селезнев, CEO и владелец SPATIUM Group; Игорь Ильчишен, основатель Arha Group; Анна Лаевская, CEO SIGMA+.

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Вопросы государственной политики на конгрессе будут представлять Наталья Козловская, заместитель Министра развития общин и территорий Украины, и Александр Свистунов, главный архитектор города Киева. От финансового блока выступит Евгений Мецгер, председатель правления "Укрфинжитло" - государственной компании, администрирующей программу льготной ипотеки еОселя.

Среди приглашенных аналитиков и стратегов - Андрей Длигач, основатель и глава Advanter Group; Дмитрий Карпиловский, основатель УкрИнвестКлуба и профессиональный инвестор; Марк Кестельбойм, CEO WELL-BEING CONTECH. Архитектурное измерение дискуссий представит Анна Искиердо — архитектор, общественный деятель, соучредитель и СЕО архитектурно-проектной компании АИММ. Модерирует программу телерадиоведущий Олег Борисов.

"Творец года 2026": первый отраслевой конкурс при конгрессе

Параллельно с деловой программой впервые проводится конкурс "Творец года 2026" — инициатива, направленная на празднование лучших решений в архитектуре, девелопменте и урбанистике. К участию приглашаются архитекторы, девелоперы, урбанисты, ландшафтные дизайнеры и инженеры.

Дедлайн подачи конкурсных работ — 17 июня. Квалификационный отбор состоится 19 июня, заседание жюри — 22 июня, накануне конгресса. Подробнее об условиях участия — на сайте ubc-ua .info.

Организатором выступает медиагруппа DMNTR. Среди партнеров конгресса 2026 года - Креатор-Буд, Intergalbud, RIEL, A Development, Saga Development, DIM Group, UDP, Avalon, Taryan Group, Stolitsa Group, Gefest и другие компании рынка.

Конгресс будет работать с 8:00 до 21:00. Участие возможно в формате VIP-гостя, спикера или партнера мероприятия.

Тел.: 044 461 91 28

Подробная информация и регистрация: ubc-ua.info