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Главная Актуально 50 тыс. военнослужащих нуждаются в восстановлении слуха: начинается подготовка ЛОР-хирургов

50 тыс. военнослужащих нуждаются в восстановлении слуха: начинается подготовка ЛОР-хирургов

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 19:24
50 тысяч военнослужащих и ветеранов нуждаются в хирургическом восстановлении слуха, а такие операции проводят лишь около 30 специалистов. В Украине запускают программу подготовки ЛОР-хирургов.
Диагностика слуха. Фото: pivnyk.com.ua

Согласно имеющимся данным благотворительного фонда "Пивник", от 30 до 50 тысяч украинских военнослужащих и ветеранов нуждаются в хирургическом восстановлении слуха. По оценке БФ "Пивник", по состоянию на 2026 год навыками микрохирургии уха в Украине владеют около 30 хирургов.

Чтобы увеличить количество специалистов, способных оказывать такую помощь, БФ "Пивник" при финансовой поддержке международной благотворительной организации Nova Ukraine запускает курс "Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению акубаротравмы".

В течение 2026 года обучение пройдут 40 ЛОР-хирургов. Программа будет состоять из четырёх групп по 10 участников.

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Диагностика слуха. Фото: pivnyk.com.ua

Первый поток состоится 31 июля — 1 августа в Центре восстановления слуха для военных на базе RHINO-центра в Киеве.

Обучение будет сочетать теоретическую подготовку и отработку практических навыков. Финансирование покрывает оборудование учебных рабочих мест для практических занятий, работу преподавателей и организационной команды, а также все расходные материалы. Участие для врачей бесплатное.

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Диагностика слуха. Фото: pivnyk.com.ua

Программа предусматривает четыре двухдневных учебных потока:

  • 31 июля — 1 августа;
  • 28–29 августа;
  • 2–3 октября;
  • 6–7 ноября.

Двухдневный курс станет одним из этапов подготовки врачей по микрохирургии уха. Для самостоятельного проведения таких операций требуется не один год практики. Продолжительность подготовки зависит от начальных навыков и опыта каждого хирурга.

10 врачей в первую группу уже отобраны. Регистрация на следующие группы открыта.

Условия участия и подробности опубликованы на сайте БФ "Пивник":

https://courses.pivnyk.com.ua/courses/trening1/#criteria

Подать заявку можно через регистрационную форму на сайте фонда.

Обучение будет проходить по адресу: Киев, проспект Валерия Лобановского, 15/7.

Справочно:

Благотворительный фонд "Пивник" поддерживает украинских защитников, получивших минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Фонд обеспечивает военным доступ к современной диагностике, лечению и восстановлению слуха. В частности, на базе Rhino-Центра работает Центр восстановления слуха для военных, где защитники получают бесплатную хирургическую помощь.

Сайт фонда: https://pivnyk.com.ua/

Instagram фонда: https://www.instagram.com/pivnyk_ua/

Nova Ukraine — международная благотворительная организация, основанная в США в 2014 году.

Организация оказывает гуманитарную и медицинскую помощь Украине, поддерживает развитие системы здравоохранения, а также реализует программы защиты интересов Украины на международном уровне.

Сайт организации: https://novaukraine.org/

Instagram организации: http://instagram.com/novaukraine/

Контакт для СМИ

военные реабилитация медицинская помощь
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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