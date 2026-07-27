50 тыс. военнослужащих нуждаются в восстановлении слуха: начинается подготовка ЛОР-хирургов
Согласно имеющимся данным благотворительного фонда "Пивник", от 30 до 50 тысяч украинских военнослужащих и ветеранов нуждаются в хирургическом восстановлении слуха. По оценке БФ "Пивник", по состоянию на 2026 год навыками микрохирургии уха в Украине владеют около 30 хирургов.
Чтобы увеличить количество специалистов, способных оказывать такую помощь, БФ "Пивник" при финансовой поддержке международной благотворительной организации Nova Ukraine запускает курс "Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению акубаротравмы".
В течение 2026 года обучение пройдут 40 ЛОР-хирургов. Программа будет состоять из четырёх групп по 10 участников.
Первый поток состоится 31 июля — 1 августа в Центре восстановления слуха для военных на базе RHINO-центра в Киеве.
Обучение будет сочетать теоретическую подготовку и отработку практических навыков. Финансирование покрывает оборудование учебных рабочих мест для практических занятий, работу преподавателей и организационной команды, а также все расходные материалы. Участие для врачей бесплатное.
Программа предусматривает четыре двухдневных учебных потока:
- 31 июля — 1 августа;
- 28–29 августа;
- 2–3 октября;
- 6–7 ноября.
Двухдневный курс станет одним из этапов подготовки врачей по микрохирургии уха. Для самостоятельного проведения таких операций требуется не один год практики. Продолжительность подготовки зависит от начальных навыков и опыта каждого хирурга.
10 врачей в первую группу уже отобраны. Регистрация на следующие группы открыта.
Условия участия и подробности опубликованы на сайте БФ "Пивник":
https://courses.pivnyk.com.ua/courses/trening1/#criteria
Подать заявку можно через регистрационную форму на сайте фонда.
Обучение будет проходить по адресу: Киев, проспект Валерия Лобановского, 15/7.
Справочно:
Благотворительный фонд "Пивник" поддерживает украинских защитников, получивших минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Фонд обеспечивает военным доступ к современной диагностике, лечению и восстановлению слуха. В частности, на базе Rhino-Центра работает Центр восстановления слуха для военных, где защитники получают бесплатную хирургическую помощь.
Сайт фонда: https://pivnyk.com.ua/
Instagram фонда: https://www.instagram.com/pivnyk_ua/
Nova Ukraine — международная благотворительная организация, основанная в США в 2014 году.
Организация оказывает гуманитарную и медицинскую помощь Украине, поддерживает развитие системы здравоохранения, а также реализует программы защиты интересов Украины на международном уровне.
Сайт организации: https://novaukraine.org/
Instagram организации: http://instagram.com/novaukraine/
Контакт для СМИ
- Оляна Карпусь
- Telegram: https://t.me/Olyana_Karpus
- Электронная почта: Oljana.karpus@gmail.com
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