Американцы благодарят за службу — как живет защитник Сергей Дудик после протезирования в Вашингтоне

Украинский защитник Сергей Дудик. Фото: Future For Ukraine

Нововолычанин Сергей Дудик защищает Украину в рядах ВСУ еще с 2014 года. Вместе с собратьями тогда еще 51-я механизированная бригада была в окружении под Иловайском Донецкой области. С 2019 года Сергей несет службу по контракту.

В мае 2022 года в боях вблизи с. Белогоровка Луганской области военный получил тяжелое ранение. Из-за непрерывных вражеских обстрелов, военный не смог быстро получить необходимую медицинскую помощь. Кровь начала сворачиваться и к моменту приезда медиков рука уже потемнела, ее пришлось ампутировать.

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Прошлой зимой вместе с другими украинскими защитниками Сергей Дудик получил высокотехнологичный протез в Медицинском центре ортопедии и протезирования MCOP в Вашингтоне при поддержке мецената Вадима Столара и благотворительного фонда Future For Ukraine.

Волонтеры Future For Ukraine расспросили защитника о его жизни с протезом, который он называет "новой рукой". Сергей рассказал о процессе реабилитации, поделился своими планами и мечтами.

Первая реакция на протез и процесс реабилитации

Сергей, помните ли свои первые ощущения с протезом, свои первые мысли?

Конечно, такое не забывается! Я понял, что мне очень повезло. У меня самый лучший протез в средней категории. К сожалению, биомеханика не подошла из-за высокой ампутации... Пока он выполняет скорее вспомогательную функцию, например, что-то придержать. Хотя у меня была надежда, что протез будет работать, как моя ампутированная рука (смеется).

Как вообще родные и окружающие отреагировали на вашу "новую руку"?

Когда надеваю одежду с длинными рукавами, то вообще не скажешь, что у меня протез. Люди не обращают внимания, потому что выглядит как "полноценная рука". В мае, когда я еще служил, даже был случай, что меня хотели поставить в наряд, потому что не поняли, что у меня протез.

К сожалению, в Украине увеличивается количество людей с протезами. Каким вы хотели бы видеть отношение людей к протезированным?

Я хотел бы пожелать некоторым украинцам иметь немного больше уважения к людям с протезами. Потому что иногда наблюдаю реакцию, мол, "меня война не коснулась и ты меня не трогай". То есть, нет понимания.

Например, в транспорте приходится просить, чтобы уступили место, потому что ехать стоя мне неудобно — надо обеими руками держаться, а у меня протез. Кто-то реагирует с сочувствием. А некоторые отвечают, мол, "ну а от меня чего ты хочешь?" - есть и такие случаи.

А вы проходите реабилитацию?

С военной службы меня списали, поэтому государственного финансирования по моей реабилитации больше не выделяется. Однако есть фитнес-тренер Юлия Коваль , которая проводит онлайн-тренировки для военных с ампутациями – это ее личная инициатива. Я у нее тренируюсь. Поскольку у меня нет руки, происходит деформация позвоночника. Юлия показывает специальные упражнения, чтобы этому помочь. Она учит, как можно проходить реабилитацию дома, чтобы человек был подготовлен к дальнейшей жизни.

Хорошо, что вы тренируетесь даже дома! Сергей, а что вы теперь умеете делать протезом?

Он у меня больше, чем вспомогательный. Могу взять бутылку воды, придержать ее и открыть. Могу держать какой-нибудь сверток.

Недавно попробовал стрелять из лука – это мне очень понравилось! И у меня все вышло. Правда, пришлось немного "подкрутить" протез, потому что он на такое не рассчитан.

Что дается тяжелее всего в терапии?

Труднее всего психологически! Понять это все…

Когда я был в госпитале ветеранов войны в Луцке, туда приезжали французы. Они говорили, что более 90% людей с ампутациями верхних конечностей откладывают протезы и перестраиваются на одну руку. А протез используют как нечто "косметическое". Многие не могут психологически привыкнуть к отсутствию конечности.

Но за себя скажу следующее: я просто одной рукой могу сделать что-нибудь быстрее, чем с протезом. Потому иногда возникает желание отложить протез. Но я не бросаю! Я и дальше учусь пользоваться протезом.

Вы сказали, что психологически очень трудно привыкнуть к отсутствию конечности… Как вообще изменилось ваше внутреннее состояние, ваша жизнь после протезирования?

Я хочу очень поблагодарить фонд Future for Ukraine. Потому что самая психологическая разгрузка у меня произошла именно во время протезирования в США. Я тогда почувствовал – жизнь продолжается! Часто вспоминаю как было в Америке — у меня остались исключительно приятные воспоминания.

Кроме того, я не зациклился на войне и, можно сказать, сейчас я уже не живу войной так, как раньше. Поскольку уже не военнообязанным.

И что они говорят о вашем протезе?

Они рады, что я остался жив — это самое главное.

Я только со своими собратьями и могу общаться о войне. Простой гражданскому человеку не объяснишь, как оно взрывается, как быстро надо прятаться… А мы с собратьями можем и посмеяться после боя — как мина "легла" и песка наелась.

Кстати, обратно на службу вас не зовут?

Я больше не военнообязанный, потому что у меня высокая ампутация верхней конечности — выше локтя. Поэтому я окончательно снят с военного учета.

Но я бы с удовольствием побыл у ребят, передал бы им свой опыт! Передаю пока по телефону.

Украинский защитник Сергей Дудик. Фото: Future For Ukraine

Советы украинского защитника и мечты защитника

Сергей, а что бы вы посоветовали людям, потерявшим конечности? Как держаться, жить дальше?

Есть одна большая передряга — когда человек закрывается и находит утешение в алкоголе!

Многие военные (не только с ампутациями) начинают злоупотреблять алкоголем. Выпил — и как легче стало, быстро втягиваешься в эту зависимость.

Но алкоголь до добра не доводит! Я его не употребляю! И советую другим не закрываться в себе, не запираться. Видел как некоторые мои коллеги сильно падали духом. В таких случаях следует обратиться к психологу.

Что лично вас держит на плаву?

Я благодарю Бога, что остался жив!

Мне жизнь открылась в других цветах. Вот смотрю, куда бы мне съездить. Недавно посетил Германию — мне очень захотелось увидеть парк Сан-Суси, а также Бранденбургские ворота.

Решили открывать для себя мир?

Да, жизнь продолжается! И есть много мест, которые я хотел бы увидеть.

Куда планируете отправиться в следующий раз?

Пока особо не планировал… Здесь еще есть штука — языковой барьер. Надо ехать с кем-то, кто знает иностранные языки. А то вспоминаю интересный случай, произошедший в Вашингтоне. Мы с ребятами (другими протезированными военными) втроем пошли кофе попить. Зашли в кофейню и на ломаном английском объяснили, что хотим три эспрессо. Спрашиваем у официантки поняла ли заказ? Она кивает – поняла… И наливает нам три эспрессо в одну чашку.

Ребята снова пытаются объяснить, что нам нужно три отдельных эспрессо. Снова спрашиваем: "Поняла?". Она — "Да". И снова наливает нам по три эспрессо, но уже в три разных чашки (смеется).

Украинский защитник Сергей Дудик. Фото: Future For Ukraine

Вот напились вы кофе!

Ой, да! С того момента поняли, что без переводчика по кафетериям лучше не ходить (смеется).

Но у меня есть еще одна мечта! Чтобы в Украине появилась какая-то программа, которая учила бы людей с протезами управлять автомобилем.

Очень хочу своей машиной передвигаться. Ибо у меня в перспективе только маршрутка и все (смеется).

А была бы машина! Я бы сел и куда-нибудь уехал. Я живу в Нововолынске Волынской области, так у нас здесь рядом граница с Польшей. Так мог бы машиной прокатиться там.

Поэтому моя самая большая мечта на будущее — большая мобильность. Была бы мобильность — не сидел бы дома и не крутил телефон, а путешествовал бы. На Волыни есть глубочайшее озеро Украины — Свитязь. Поехал бы на озеро, походил бы по пляжу (улыбается). Или бы заехал в Луцк, походил бы по замку Любарта. Хотя я это уже делал (смеется).

Ну ничего, еще раз можно походить… Желательно с любимым человеком рядом…

Оно так… Но девушки у меня пока нет. Я, можно сказать, в активном поиске (смеется).

Украинский защитник Сергей Дудик. Фото: Future For Ukraine

А о чем еще мечтаете, что хотите осуществить больше всего?

Очень хотелось бы подняться в горы… А также хотелось бы еще раз съездить в США (смеется). Увидеть девушек из украинской диаспоры, которые тогда нам помогали. Поблагодарить Майкла, который сделал мне протез.

Хочу сказать, что протезирование в США это была для меня очень мощная психологическая реабилитация. Я обрадовался, что наконец-то есть протез! Потому что накануне уже начал "заглядывать в рюмку". Руки опускались из-за ампутации.

Поэтому поездка в Америку и полученный там протез психологически разгрузили меня. Плюс, там я получил сильную поддержку: американцы часто говорили мне: "Спасибо за службу"!

Поддержка окружающих людей

Чем вы сейчас занимаетесь, чем живете?

Сейчас работаю с Юлей Коваль. Она планирует онлайн проводить реабилитацию военных.

Я очень хочу помогать военным! Психологически поддерживать людей с ампутациями. Показывать им собственным опытом — жизнь продолжается!

Получаете ли вы поддержку от родных?

Конечно! Родные поддерживают. Иногда даже слишком сильно опекают меня (смеется). Бывает одеваю кофту, а мне — "давай помогу". Я отказываюсь, потому что сам должен научиться одеваться с одной рукой.

Что бы вы посоветовали близким военных с точки зрения коммуникации?

Знаете, некоторые люди задают такие дурацкие вопросы: "А как стрелять, а как убивать, а скольких ты убил?"… О таком вообще нельзя спрашивать!

Следует понимать, когда военный делится с вами определенными воспоминаниями, он снова переживает эти боевые минуты. Это повторяющаяся психологическая травма. Вот рана зажила, человек пытается это забыть, а вы заставляете его снова вспоминать — открывать эти раны.

Очень тяжело вспоминать те боевые часы. О таких моментах я стараюсь общаться только с собратьями — между людьми, которые это поймут, а не будут спрашивать только с точки зрения своего праздного любопытства.

Украинский защитник Сергей Дудик. Фото: Future For Ukraine

Вы можете также помочь нашим военным, которые сейчас ожидают своей очереди на протезирование от фонда в рамках программы "Протезирование украинских военных 2023" и присоединиться к сбору на кейс. Отблагодарим защитников за то, что они ценой собственного здоровья защищают наши земли!