Благотворительное сотрудничество Guzema Foundation и Atlas Festival

Звезда с неба — в благотворительной коллекции. Фото: Guzema Foundation и Atlas Festival.

Марина Кисадели Редактор

Специально к фестивалю партнеры создали лимитированную благотворительную коллекцию украшений из серебра и керамики. Ее основу составили элементы фестивальной айдентики Atlas Festival, разработанной украинской художницей Машей Ревой. Яркие символы, летние цвета и ювелирная утонченность превратили украшения в стильный и одновременно символический атрибут фестивального образа.

Главная идея коллекции — свобода выбора и самовыражения. Символ глаза олицетворяет взгляд в будущее, а звезда — мечту, свободу и внутренний свет, который помогает двигаться вперед даже в самые мрачные времена. Это напоминание о моментах, ради которых мы живём сегодня, и о будущем, которое продолжаем строить вместе.

"Для нашего фонда каждая благотворительная коллекция имеет особую ценность, ведь за ней стоит реальная помощь военным. Вместе с ATLAS FESTIVAL мы хотели напомнить о свободе, музыке, легкости и вере в будущее. Это вроде бы простые вещи, но во время войны они приобретают особую ценность. Поэтому сегодня важно объединяться и поддерживать Силы обороны Украины", — отмечают в команде Guzema Foundation.

Звезда с неба — в благотворительной коллекции. Фото: Guzema Foundation и Atlas Festival.

"Уже второй год подряд всё, что создаёт команда фестиваля, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает. Именно в этой парадигме мы стараемся реализовывать каждую нашу инициативу. Мы очень ценим наших посетителей, поэтому в этом году вместе с Guzema Foundation решили создать символическое украшение, которое можно носить в течение года в память об Atlas Festival. Это наша благодарность каждому слушателю за многолетнее доверие и любовь. А заодно — возможность вместе поддержать Силы обороны Украины", — добавляют в Atlas Festival.

Мишель Андраде. Фото: Guzema Foundation и Atlas Festival.

Коллекция состоит из двух универсальных украшений-подвесок: глаза и звезды. Каждое из них имеет три ключевых элемента: серебряную пластину с эмалью в виде глаза или звезды, цветные керамические бусины и вощеную нить. Украшения представлены в четырёх цветах: оранжевом, зелёном, голубом и розовом. Эти украшения можно носить как чокер, браслет или использовать в качестве оригинального акцента в различных стилизациях.

Фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин. Фото: Guzema Foundation и Atlas Festival.

К благотворительной кампании присоединились MONATIK, фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, Мишель Андраде и SKYLERR. Съемки кампании прошли на склонах ботанического сада в Киеве — среди ярких красок лета и под голубым небом, за которое сегодня сражаются украинские защитники.

Мишель Андраде. Фото: Guzema Foundation и Atlas Festival.

Все средства от продажи коллекции будут направлены на закупку оборудования для Сил обороны Украины в рамках проекта "Дронопад" и общей акции "Сбор 150%".

Поддержать инициативу можно, приобретя украшения онлайн на странице Guzema Foundation. Количество изделий ограничено.