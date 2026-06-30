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Главная Актуально Более 700 участников: как прошел Форум предпринимателей 2026 от Forbes Ukraine

Более 700 участников: как прошел Форум предпринимателей 2026 от Forbes Ukraine

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Дата публикации 30 июня 2026 16:03
Более 700 предпринимателей и лидеров рынка: как прошел Форум предпринимателей 2026 от Forbes Ukraine
Форум предпринимателей 2026. Фото: Forbes Ukraine

25–26 июня Forbes Ukraine собрал в Киеве более 700 предпринимателей, инвесторов и генеральных директоров на Форуме предпринимателей 2026 под лозунгом "Бизнес-генератор: зарядись среди своих". Двухдневное мероприятие было посвящено выходу компаний из режима операционного хаоса, автоматизации, интеграции ИИ и стратегиям масштабирования. Отдельным знаковым событием Форума стало объявление нового списка NEXT250 — перечня самых перспективных компаний малого и среднего бизнеса Украины.

Ниже — ключевые идеи, которыми лидеры рынка поделились на сцене мероприятия.

учасники NEXT250
Участники NEXT250. Фото: Forbes Ukraine

Тренд 1. Трансформация мышления: от ручного контроля к системному бизнесу

Спикеры форума сошлись во мнении, что главным барьером для роста компании часто становится сам ее основатель, который пытается контролировать каждый процесс в одиночку.

"Никогда не влюбляйтесь в свой бизнес. Влюбиться можно в страну, в жену, в дочь — бизнес нужно уважать", — Василий Хмельницкий, основатель инновационного парка UNIT.City и индустриального парка «Белая Церковь».

Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку Біла Церква
Василий Хмельницкий, основатель инновационного парка UNIT.City и индустриального парка "Белая Церковь". Фото: Forbes Ukraine

По словам Хмельницкого, украинские предприниматели склонны переоценивать собственный бизнес и стремятся удержать полный контроль до конца жизни, тогда как зрелый подход заключается в том, чтобы создавать, продавать долю, реинвестировать и двигаться дальше, а не отождествлять собственную идентичность с компанией. Инвестор назвал производство, логистику и жилую недвижимость в окрестностях Киева сферами с наибольшим потенциалом, а кофейни, салоны красоты и фитнес-клубы — прибыльными на первый взгляд, но по сути убыточными нишами.

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"Сначала пойми, к какой цели ты хочешь прийти, а потом честно ответь себе на вопрос — кто является узким горлышком. Часто ты сам можешь быть этим узким горлышком", — Ростислав Вовк, соучредитель Kormotech.

Ростислав Вовк співзасновник Kormotech
Ростислав Вовк, соучредитель Kormotech. Фото: Forbes Ukraine

Спикер поделился кейсом компании, которая полностью изменила структуру и стратегию, когда старая система начала сдерживать рост бизнеса, а Вовк открыто признает, что в определенный момент узким горлышком был именно он.

"Я хочу, чтобы эта компания ещё много-много лет работала, а мои правнуки говорили: „Чёрт, у нас был крутой дедушка“", — Александр Бережанский, основатель Berta Group ( выручка 18 млрд грн).

Олександр Бережанський, засновник Berta Group
Александр Бережанский, основатель Berta Group. Фото: Forbes Ukraine

Бережанский подчеркнул важность масштабирования вокруг клиента и необходимость доверять команде, полностью отказавшись от потребности контролировать всё самостоятельно.

Тренд 2. Клиентский опыт, маркетплейсы и создание "лавмарков"

Отдельное внимание на форуме уделили построению долгосрочного доверия пользователей и работе на перенасыщенных рынках.

"Каждый ваш заказ — это голосование за будущее", — Ирина Чечеткина, соучредительница и со-генеральный директор Rozetka.

Ірина Чечоткіна, співзасновниця та со-СЕО Rozetka
Ирина Чечеткина, соучредительница и со-генеральный директор Rozetka. Фото: Forbes Ukraine

Несмотря на 16 разрушенных магазинов, онлайн-торговля компании выросла на 10% в 2024 году. Чечеткина подчеркнула, что украинский e-commerce имеет огромный потенциал для роста, а победителями глобальной конкуренции становятся именно маркетплейсы.

"Нельзя запустить одну классную рекламную кампанию, испечь один вкусный хлеб — и всё. Завтра нужно сделать ещё лучше", — Валерия Толочина, CMO Megogo (в беседе с Лейлой Туваклиевой, Bakehouse, и Татьяной Парфилёвой, Cher’17).

Валерія Толочина, CMO Megogo
Валерия Толочина, CMO Megogo. Фото: Forbes Ukraine

Спикеры отметили, что статус любимого бренда формируется ежедневной работой над качеством, а главная ошибка — вера в «волшебную таблетку» вместо системной рутины.

"Девелопер — это человек, который ставит себя на место пользователя. Если ты не можешь этого делать — не занимайся этим",Игорь Никонов, основатель KAN Development.

Ігор Ніконов, засновник KAN Development.
Игорь Никонов, основатель KAN Development. Фото: Forbes Ukraine

При создании пространств KAN руководствуется правилом: представить себя самым злобным, самым требовательным жильцом. Компания продает не квадратные метры, а образ жизни (Comfort Town, Файна Таун, Respublika), где 85% людей не уезжают даже во время войны.

"Я не конкурирую, я сотрудничаю" — Лилия Литковская, основательница бренда LITKOVSKA.

Лілія Литковська, засновниця бренду LITKOVSKA
Лилия Литковская, основательница бренда LITKOVSKA. Фото: Forbes Ukraine

Вместо борьбы за внимание на fashion-рынке дизайнер вкладывает всю энергию в продукт. Собственная идентичность, а не подстраивание под рынок, и открыла бренду двери к ритейлерам в США, Париже и Японии.

Тренд 3. Искусственный интеллект, репутация и новые модели управления

Современный бизнес невозможен без технологической трансформации и прозрачной репутации, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Когда ты получаешь от ИИ результат, который тебя не устраивает, это не потому, что ИИ тупой, а потому, что ты не предоставил достаточно контекста",Михаил Рогальский, совладелец Fintech IT-Group.

Михайло Рогальський, співвласник Fintech IT-Group
Михаил Рогальский, совладелец Fintech IT-Group. Фото: Forbes Ukraine

Рогальский полностью заменил команду разработчиков своего хобби-проекта Walkable на ИИ, что радикально ускорило выполнение процессов. Он признает: любой продукт сейчас можно скопировать за несколько месяцев, поэтому главным барьером для конкурентов остаются бренд, доверие и масштаб.

"Платить налоги сегодня — это обязанность каждого гражданина",Владимир Цой, соучредитель MTI Group.

Володимир Цой, співзасновник MTI Group
Владимир Цой, соучредитель MTI Group. Фото: Forbes Ukraine

Прозрачность и репутация помогли компании пройти все кризисы без остановки проектов, а в переговорах MTI всегда выбирает долгосрочное партнерство вместо сиюминутной выгоды.

Двухдневный Форум предпринимателей наглядно доказал: несмотря на все вызовы, украинский бизнес окончательно перерос этап простого выживания и уверенно строит устойчивые системные компании.

бизнес предприниматели Forbes Ukraine
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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