Что нужно для покупки авто из США

Мужчина выбирает автомобиль

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Популярная услуга покупки авто из США от Factum Auto позволяет быстро и безопасно приобрести хороший проверенный транспорт по выгодной цене (на 30-40% ниже, в сравнении со вторичным рынком Украины).

Что требуется от покупателя на каждом этапе

Определите желаемую марку, модель, года выпуска, допустимый уровень повреждений и конечно же бюджет покупки.

Подписание договора на оказание услуг, в котором четко фиксируются обязанности сторон, гарантии и бюджетные рамки.

Перечисление гарантийно-залогового депозита, который активирует доступ к торгам.

Утверждение вариантов, прошедших детальную проверку экспертами Factum Auto по базам Carfax/AutoCheck.

Прямой банковский SWIFT-перевод на счет аукциона в США за выкупленный автомобиль и аукционный сбор.

Пошаговая оплата услуг фрахта, автовоза, таможенной очистки и сертификации согласно финальной калькуляции.

Подписание документов при покупке автомобиля

Пакет документов для оформления сделки

Чтобы купить авто с аукциона США перейдите по ссылке https://factum-auto.com/ru/aukcion-avto-ssha и свяжитесь с экспертами компании.

FAQ: 4 важных ответа о порядке покупки

Какая сумма страхового депозита требуется для начала участия в торгах?

Размер депозита обычно составляет 10% от планируемой максимальной ставки на аукционе.

Можно ли изменить требования к авто или отказаться от поиска до выигрыша лота?

Да. До момента выигрыша лота на аукционе вы можете скорректировать бюджет, изменить критерии поиска или полностью расторгнуть договор с гарантированным возвратом страхового депозита.

Как происходит оплата выигранного автомобиля?

После успешного завершения торгов аукцион выставляет официальный инвойс. Покупатель оплачивает его напрямую через банк SWIFT-переводом на счет площадки в США в течение 2-3 рабочих дней.

Оформление документов при покупке автомобиля

Что делает Factum Auto, если в процессе торгов цена превышает заложенный бюджет?

Если торги за лот выходят за рамки вашего бюджета, торговля останавливается, и подбор продолжается по следующим вариантам.