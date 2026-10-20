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Главная Актуально "Доказательства" — фильм, который должен выйти на экраны

"Доказательства" — фильм, который должен выйти на экраны

Ua ru
20 октября 2026 15:18
За пять месяцев Вероника Марченко вместе с командой сняла документальный фильм «Доказательства» — о свидетельствах преступлений России в Украине, о пережитом людьми и о фактах, которые нельзя позволить миру забыть.
Премьера фильма Фото: Future for Ukraine.

За пять месяцев Вероника Марченко вместе с командой создала документальный фильм "Доказательства" — о свидетельствах преступлений России в Украине, о пережитом людьми и о фактах, которые нельзя позволить миру забыть.

15 октября состоялась премьера фильма в Гааге — городе, ставшем одним из ключевых центров международного правосудия, где работают международные судебные институты и рассматриваются вопросы ответственности за самые тяжкие международные преступления. Именно здесь особенно важно говорить о документировании преступлений, сохранении доказательств и поиске справедливости для пострадавших.

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Обсуждение фильма. Фото: Future for Ukraine.

Показ в Гааге прошел в переполненном зале. К мероприятию присоединились посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, представители посольств разных стран, международных СМИ, Харьковской областной прокуратуры и Международного уголовного суда, юристы, представители международного сообщества, команда Expedite Justice и благотворительный фонд "Будущее для Украины" (Future for Ukraine). Мероприятие объединило людей, неравнодушных к документированию преступлений в Украине и поиску справедливости.

После просмотра состоялась панельная дискуссия, в ходе которой мы говорили о российских преступлениях, совершенных в Украине, в частности о сексуальном насилии, связанном с конфликтом (СНПК).

Обсуждали, почему мир должен знать об этих преступлениях, почему необходимо продолжать расследования и документировать показания, а также почему психологическая поддержка пострадавших является неотъемлемой частью пути к восстановлению.

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Дискуссия о фильме. Фото: Future for Ukraine.

Ведь за каждым свидетельством стоит человек. Его история, его боль, его право быть услышанным. И наша ответственность — сделать так, чтобы эти истории не остались лишь личными воспоминаниями, а стали частью задокументированной правды.
Мы не остановились на Гааге.

16 октября фильм "Доказательства" увидела украинская община в Амстердаме. Показ состоялся в переполненном зале — люди собрались, чтобы узнать правду, сохранить память и говорить о преступлениях, совершенных в Украине.

В Гааге и Амстердаме нас встретили переполненные залы и общее стремление сделать так, чтобы свидетельства о преступлениях России в Украине были услышаны, задокументированы и не забыты.

Мы показываем этот фильм, потому что молчание не должно становиться полем для безнаказанности. Потому что доказательства нужно сохранять, преступления — расследовать, а пострадавших — поддерживать.

Память о пережитом важна для общества, а международное внимание помогает не допустить, чтобы эти истории исчезли из повестки дня.

Говорить о преступлениях — значит сохранять правду. Документировать — значит создавать основу для справедливости. Поддерживать пострадавших — значит возвращать им ощущение, что они не остались одни.

Мы не молчим. Вернувшись с этих показов, мы продолжаем говорить о пережитом вслух — доносить правду до международного сообщества, привлекать внимание к показаниям пострадавших и напоминать о важности расследования преступлений и поддержки людей, которые их пережили.

Мы, украинцы, продолжаем дело, начавшееся с создания фильма «Доказательства»: от идеи до её воплощения, от документирования свидетельств до донесения правды миру. Мы говорим о пережитом и напоминаем международному сообществу о преступлениях, совершённых в Украине.

Мы не дадим этой правде замолчать. И верим: даже если справедливость требует времени, те, кто совершил эти преступления, не должны уйти от ответственности.

20 октября состоится прямой эфир на радио M. Мы и в дальнейшем будем работать над освещением этой темы в средствах массовой информации, чтобы истории пострадавших были услышаны, а правда о преступлениях в Украине не исчезала из международной повестки дня.

Правда должна быть услышана. И мы продолжаем делать всё, чтобы её услышали.

война фильм Гаага документальный фильм
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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