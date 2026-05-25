Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально "Фестиваль карьеры" подтвердил статус крупнейшего карьерного события страны

"Фестиваль карьеры" подтвердил статус крупнейшего карьерного события страны

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 16:38
"Фестиваль карьеры" подтвердил статус крупнейшего карьерного события страны
"Фестиваль карьеры" на ВДНХ. Фото: пресс-служба

На ВДНХ в Киеве завершился второй "Фестиваль карьеры", который в течение четырех дней объединил работодателей, образовательные организации, государственные институты, карьерных экспертов и людей, которые ищут работу, обучение или новое профессиональное направление. Мероприятие было рассчитано на широкую аудиторию: от детей с родителями, подростков и абитуриентов до молодых специалистов, опытных специалистов и ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни. Соорганизатором фестиваля стала компания Work.ua.

Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, передает Новини.LIVE.

Второй "Фестиваль карьеры" на ВДНХ

Второй "Фестиваль карьеры" посетило 99 156 человек, таким образом мероприятие подтвердило статус крупнейшего карьерного события страны. Аудитория фестиваля стала старше и более сбалансированной: 55% посетителей — женщины, 45% — мужчины (по сравнению с 76% и 24% соответственно в прошлом году). Средний возраст участников вырос до 32 лет против 28 лет в прошлом году.

Другий "Фестиваль карʼєри" на ВДНГ
"Фестиваль карьеры" 2026 года. Фото: пресс-служба
"Фестиваль карʼєри" на ВДНГ
"Фестиваль карьеры" на ВДНХ. Фото: пресс-служба

Подавляющее большинство гостей — уже работающие специалисты (65%), студенты (18%), школьники (7%), военнослужащие и кандидаты, которые ищут работу. Кроме того, расширилась география аудитории: к гостям из Киева и области (92%) добавились жители Житомирской, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областей.

В целом почти 12 тысяч посетителей фестиваля получили предложения работы, а еще около 9 тысяч прошли собеседования и сейчас ожидают результатов.

Читайте также:
null
Участники "Фестиваля карьеры". Фото: пресс-служба

Каждый пятый участник (20%) отметил, что мероприятие помогло узнать что-то новое и заставило детей задуматься о будущей профессии. Гости также отметили широкий выбор специальностей, вакансий и работодателей. Большинство посетителей (90%) сообщили, что после события на ВДНХ почувствовали себя счастливее.

Другий "Фестиваль карʼєри" на ВДНГ
Второй "Фестиваль карьеры" на ВДНХ. Фото: пресс-служба

Ко второму "Фестивалю карьеры" присоединились 302 участника — украинские и международные компании, образовательные организации, благотворительные инициативы и государственные институты. Среди них - "Киевстар", "Новая почта", МХП, Mastercard, "Ощадбанк", Группа Нафтогаз, CCG Development, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", KSE ProfTech, университет "КРОК", Киевский авиационный институт, КМDШ, Киевская МАН, Министерство по делам ветеранов, Государственная служба занятости, Национальный центр Europass и Euroguidance и другие.

"Фестиваль карʼєри" на ВДНГ КАІ
КАИ на "Фестивале карьеры". Фото: пресс-служба

Гости посещали интерактивные стенды компаний, участвовали в практических активностях и конкурсах, "примеряли" на себя профессии, проходили экспресс-собеседования и в итоге находили работу, стажировку или образовательные возможности прямо на фестивале.

Тема второго фестиваля звучала как "Онлайн против оффлайна". В рамках лекций, панельных дискуссий и встреч участники обсуждали баланс между дистанционной и офлайн-работой, трансформацию форматов трудоустройства, обучения и профессионального взаимодействия.

Кроме этого, на событии состоялись воркшопы, мастер-классы, игры и квесты — всего 274 активности. Их посетили более 4 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали еще около 3,3 тысячи просмотров. Также 452 участника прошли экспресс-собеседования, более 700 школьников и студентов присоединились к экскурсиям, а около 2000 гостей приняли участие в квесте "Карьерный рейс" от организаторов и партнеров фестиваля.

Другий "Фестиваль карʼєри" на ВДНГ
"Фестиваль карьеры" на ВДНХ. Фото: пресс-служба

Самыми популярными мероприятиями фестиваля стали:

  • Панельная дискуссия "Карьера в шоу-бизнесе. Говорят МУР"
  • Презентация "Опыт имеет значение: карьера без возрастных барьеров" от Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
  • Тренинг "Такмед" от 421-го отдельного батальона беспилотных систем "САПСАН"
  • Запись подкаста "Станция Театральная" с актером театра и кино Валерием Величко
  • Презентация "Обучение & тренировки в PUMA"
  • Тренинг "Как найти свое призвание в работе и в жизни" от школы английского языка English Prime
  • Панельная дискуссия "Профессия актер: стереотипы VS реальность" от "Станция Театральная" и Teatr.Media
  • Панельная дискуссия "Ломая стереотипы: как женщины меняют традиционно "мужские" профессии" от Государственной службы занятости
  • Презентация "ToDo Band — музыка команды, которая работает вместе"
  • Лекция "Команда мечты" от фонда "Жизнелюб"
null
Панельная дискуссия "Карьера в шоу-бизнесе. Говорят МУР". Фото: пресс-служба

Одной из главных новинок второго "Фестиваля карьеры" стало "Карьерное кафе", партнером которого выступил Швейцарско-украинский проект DECIDE. За четыре дня локацию посетило 1344 человека. Здесь гости могли бесплатно проконсультироваться с HR-специалистами, карьерными советниками, менторами и психологами, пройти профориентационный тест и получить советы по дальнейшему профессиональному пути.

На фестивале уделили внимание и психосоциальной поддержке. Так, работала локация сети молодежных пространств "12-21" — проекта Фундации Елены Зеленской — где подростки и молодежь писали поддерживающие письма себе в будущее, общались с психологами и получили гайд для исследования своих профессиональных интересов без спешки и давления. Также была открыта зона ментальной перезагрузки, где десятки посетителей отдыхали между прохождением собеседований и общением. А вместе с лабораторией "Дела", "Агентами крови" и музеем математики "Кубоид" 74 гости задонатили 33,3 литра крови для закрытия гражданских и военных нужд.

Другий "Фестиваль карʼєри" на ВДНГ у Києві
Участники "Фестиваля карьеры". Фото: пресс-служба

Следующий "Фестиваль карьеры" состоится на ВДНХ 20-23 мая 2027 года.

Обновления и подробная информация будут доступны на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.

Киев фестиваль карьера
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации