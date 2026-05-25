"Фестиваль карьеры" подтвердил статус крупнейшего карьерного события страны

На ВДНХ в Киеве завершился второй "Фестиваль карьеры", который в течение четырех дней объединил работодателей, образовательные организации, государственные институты, карьерных экспертов и людей, которые ищут работу, обучение или новое профессиональное направление. Мероприятие было рассчитано на широкую аудиторию: от детей с родителями, подростков и абитуриентов до молодых специалистов, опытных специалистов и ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни. Соорганизатором фестиваля стала компания Work.ua.

Второй "Фестиваль карьеры" посетило 99 156 человек, таким образом мероприятие подтвердило статус крупнейшего карьерного события страны. Аудитория фестиваля стала старше и более сбалансированной: 55% посетителей — женщины, 45% — мужчины (по сравнению с 76% и 24% соответственно в прошлом году). Средний возраст участников вырос до 32 лет против 28 лет в прошлом году.

Подавляющее большинство гостей — уже работающие специалисты (65%), студенты (18%), школьники (7%), военнослужащие и кандидаты, которые ищут работу. Кроме того, расширилась география аудитории: к гостям из Киева и области (92%) добавились жители Житомирской, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областей.

В целом почти 12 тысяч посетителей фестиваля получили предложения работы, а еще около 9 тысяч прошли собеседования и сейчас ожидают результатов.

Каждый пятый участник (20%) отметил, что мероприятие помогло узнать что-то новое и заставило детей задуматься о будущей профессии. Гости также отметили широкий выбор специальностей, вакансий и работодателей. Большинство посетителей (90%) сообщили, что после события на ВДНХ почувствовали себя счастливее.

Ко второму "Фестивалю карьеры" присоединились 302 участника — украинские и международные компании, образовательные организации, благотворительные инициативы и государственные институты. Среди них - "Киевстар", "Новая почта", МХП, Mastercard, "Ощадбанк", Группа Нафтогаз, CCG Development, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", KSE ProfTech, университет "КРОК", Киевский авиационный институт, КМDШ, Киевская МАН, Министерство по делам ветеранов, Государственная служба занятости, Национальный центр Europass и Euroguidance и другие.

Гости посещали интерактивные стенды компаний, участвовали в практических активностях и конкурсах, "примеряли" на себя профессии, проходили экспресс-собеседования и в итоге находили работу, стажировку или образовательные возможности прямо на фестивале.

Тема второго фестиваля звучала как "Онлайн против оффлайна". В рамках лекций, панельных дискуссий и встреч участники обсуждали баланс между дистанционной и офлайн-работой, трансформацию форматов трудоустройства, обучения и профессионального взаимодействия.

Кроме этого, на событии состоялись воркшопы, мастер-классы, игры и квесты — всего 274 активности. Их посетили более 4 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали еще около 3,3 тысячи просмотров. Также 452 участника прошли экспресс-собеседования, более 700 школьников и студентов присоединились к экскурсиям, а около 2000 гостей приняли участие в квесте "Карьерный рейс" от организаторов и партнеров фестиваля.

Самыми популярными мероприятиями фестиваля стали:

Панельная дискуссия "Карьера в шоу-бизнесе. Говорят МУР"

Презентация "Опыт имеет значение: карьера без возрастных барьеров" от Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

от Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тренинг "Такмед" от 421-го отдельного батальона беспилотных систем "САПСАН"

от 421-го отдельного батальона беспилотных систем "САПСАН" Запись подкаста "Станция Театральная" с актером театра и кино Валерием Величко

с актером театра и кино Валерием Величко Презентация "Обучение & тренировки в PUMA"

Тренинг "Как найти свое призвание в работе и в жизни" от школы английского языка English Prime

от школы английского языка English Prime Панельная дискуссия "Профессия актер: стереотипы VS реальность" от "Станция Театральная" и Teatr.Media

от "Станция Театральная" и Teatr.Media Панельная дискуссия "Ломая стереотипы: как женщины меняют традиционно "мужские" профессии" от Государственной службы занятости

от Государственной службы занятости Презентация "ToDo Band — музыка команды, которая работает вместе"

Лекция "Команда мечты" от фонда "Жизнелюб"

Одной из главных новинок второго "Фестиваля карьеры" стало "Карьерное кафе", партнером которого выступил Швейцарско-украинский проект DECIDE. За четыре дня локацию посетило 1344 человека. Здесь гости могли бесплатно проконсультироваться с HR-специалистами, карьерными советниками, менторами и психологами, пройти профориентационный тест и получить советы по дальнейшему профессиональному пути.

На фестивале уделили внимание и психосоциальной поддержке. Так, работала локация сети молодежных пространств "12-21" — проекта Фундации Елены Зеленской — где подростки и молодежь писали поддерживающие письма себе в будущее, общались с психологами и получили гайд для исследования своих профессиональных интересов без спешки и давления. Также была открыта зона ментальной перезагрузки, где десятки посетителей отдыхали между прохождением собеседований и общением. А вместе с лабораторией "Дела", "Агентами крови" и музеем математики "Кубоид" 74 гости задонатили 33,3 литра крови для закрытия гражданских и военных нужд.

Следующий "Фестиваль карьеры" состоится на ВДНХ 20-23 мая 2027 года.

