Фонд Вадима Столара передал ВСУ еще четыре пикапа

Украинские военные и волонтеры. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Народный депутат Вадим Столар уже много лет занимается благотворительной деятельностью, а с началом полномасштабного вторжения России увеличил ее объемы и сделал помощь защитникам своим приоритетом. Всего за полтора года на поддержку военных и гражданских его БФ потратил 350 миллионов гривен, а на этот раз команда мецената передала четырем воинским частям пикапы.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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Помощь для ВСУ

"Одной из главных задач, которую мы с командой ставим перед собой, является помощь военным. С начала полномасштабного вторжения мы предоставляем защитникам все необходимое — от амуниции и теплой одежды до антидрон-систем, беспилотников, тепловизоров и другого высокотехнологичного снаряжения. И, конечно же, постоянно передаем автомобили, потому что они являются незаменимыми помощниками на фронте, повышая мобильность подразделений, позволяя быстрее маневрировать, оперативно подвозить боеприпасы и, что очень важно, — эвакуировать с поля боя раненых, спасая жизни людей", — говорит Вадим Столар.

Автомобили для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

В этот раз, добавляет Вадим Столар, приобрели и передали полноприводные пикапы четырем воинским частям.

"Итак, машины являются важным инструментом этой войны, который существенно помогает защитникам гнать врага с нашей земли. Поэтому и запросы от бойцов на такую технику, желательно высокой проходимости и вместимости, идут постоянно. А мы в свою очередь стараемся как можно быстрее их удовлетворять — и будем делать это до самой Победы Украины!" — уверяет Вадим Столар.

Команда Вадима Столара передала защитникам четыре автомобиля и оборудования по их запросу

"Сегодня мы собрались для того, чтобы в очередной раз передать автомобили на фронт для наших военных. На этот раз закупили и подготовили для защитников пикапы в ответ на их запрос. Они имеют увеличенную вместимость, хорошую проходимость, поэтому всегда пригодятся на передовой. Машины мы передали для четырех воинских частей: А0501, А1376, А1965 и А0593. Кроме этих четырех пикапов мы передаем также старлинки и прибор ночного видения — на них также был запрос от наших военных", — рассказала Наталья Приходько, волонтер БФ Вадима Столара.

Автомобили для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Она также рассказала о подарках, которые волонтерам привезли военные.

"Это фрагмент шахеда, сбитого нашими силами ПВО, а вот фрагмент ракеты, которая его сбила. Они теперь в коллекции нашего Фонда. Хотела бы поблагодарить 301 зенитный ракетный полк за ту работу, которую они выполняют", — подчеркнула Наталья Приходько.

В целом по состоянию на 6 сентября 2023 помощь защитникам с начала полномасштабной войны от Вадима Столара и команды составила:

военное снаряжение, инструменты и одежда — 43 120 единиц;

высокотехнологичная техника (квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и т.п.) — 508 единиц;

специализированные внедорожники, бронеавтомобили, виброкотки и моторные лодки — 51 единица.

Пикапы, предоставленные Вадимом Столаром с командой, сразу же отправляются в горячие точки

"Наше подразделение очень благодарно Вадиму Столару и волонтерам за оказанную помощь в виде такой "красавицы", которая нам пригодится. Сегодня вечером она уже будет работать по назначению, там, на боевой позиции", — поделился военнослужащий Игорь Шрам, позывной "Депутат".

Автомобили для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Позывной "Цыган", представитель 36 отдельного батальона морской пехоты, и позывной "Ганц", представитель роты УБП "Ахиллес" 92 штурмовой бригады, также отметили, что автомобили будут в работе буквально через несколько дней — на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях в соответствии.

"Благодарю Вадима Столара и его Благотворительный фонд, потому что это случай, когда люди пообещали — люди сделали. Эту войну мы выигрываем только так: сказал — сделал, без лишних разговоров и волокиты. Хорошо, что есть такие люди, которые берут и делают — мы за это очень благодарны", — констатировал военнослужащий Андрей Задорожный.