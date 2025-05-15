Forbes Money — форум о финансах и инвестициях

Форум о финансах и инвестициях. Фото: Forbes

Forbes Money — это форум о финансах и инвестициях, который состоится в Киеве 30 мая. Событие организовывает Forbes Ukraine.

На Forbes Money собираются те, кто формирует новые правила игры. Экономические власти, ведущие инвесторы, архитекторы крупных сделок анализируют сценарии, выстраивают стратегии и показывают инструменты, которые работают даже во времена турбулентности. Участников форума ждут панельные дискуссии, интервью с лидерами рынка, практические кейсы и нетворкинг.

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В этом году программа форума сосредоточится на глобальных рисках и возможностях для украинского бизнеса. Среди ключевых тем: геоэкономическая стратегия украинского бизнеса, адаптация компаний, новые инструменты для портфельных и частных инвесторов, какие секторы интересны инвесторам в 2025 году.

Среди спикеров и участников форума:

Василий Даниляк, СЕО группы компаний ОККО;

Сергей Тигипко, основатель TAS Group;

Игорь Мазепа, СЕО инвестиционной компании Concorde Capital;

Зоя Дроншкевич, директор по бизнес-развитию компании "Киевстар", член наблюдательных советов Helsi.me и Uklon;

Владимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding в Украине, председатель наблюдательного совета Ощадбанка;

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital;

Андрей Усенко, СЕО и соучредитель "Твоє коло", совладелец "КУА "Профит".

Не упустите возможность разобраться в новых инструментах для инвесторов, узнать о крупных сделках и обсудить финансовые стратегии для укрепления собственного бизнеса! Билеты можно приобрести по ссылке!