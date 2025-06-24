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Главная Актуально Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025

Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025

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Дата публикации 24 июня 2025 15:11
Forbes Forum 2025: главное бизнес-событие июня в Украине
Форум предпринимателей. Фото: Forbes Ukraine

Вы — владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи на год. Потому что бизнес — ваша жизнь. Форум предпринимателей — это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов. Количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.

26 июня — ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня — бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.

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Форум предпринимателей. Фото: Forbes Ukraine

Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году:

  • Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.
  • Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.
  • Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:

  • "Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас" —
    Мария Миронюк, креативный директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting,
    Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;
  • "Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса" — Наталья Заверуха, автор книги "Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах".

Среди спикеров и участников форума: Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA ("Новая почта"); Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов "Аврора"; Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N'joy; Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB; Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.

Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.

экономика бизнес финансы деньги Forbes Ukraine
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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