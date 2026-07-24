Future for Ukraine запускает программу психологической помощи для пострадавших от войны
Благотворительный фонд Future for Ukraine объявил о запуске новой программы "Психическое здоровье пострадавших от войны", которая будет реализовываться в рамках направления "Медицинская помощь".
В фонде отмечают, что из-за полномасштабной войны миллионы украинцев нуждаются в профессиональной психологической поддержке. В то же время многие люди не могут получить ее из-за высокой стоимости услуг, нехватки специалистов и неравномерной доступности помощи в разных регионах страны.
Первым партнером программы стала общественная организация "Ветеранский корпус". Стороны будут совместно работать над тем, чтобы ветераны и их семьи могли бесплатно получать комплексную психологическую поддержку.
Кто может воспользоваться программой
Помощь доступна для:
- ветеранов и ветеранок;
- членов их семей;
- семей погибших защитников и защитниц Украины;
- других людей, переживших травматический опыт, связанный с войной.
Программа призвана помочь участникам преодолеть психологические последствия войны, восстановить эмоциональное состояние, укрепить внутреннюю стойкость и вернуться к полноценной жизни.
Какую помощь можно получить
Участникам программы будут предоставляться:
- индивидуальные и групповые консультации психологов;
- кризисную психологическую поддержку;
- психологическое сопровождение для семей;
- мероприятия по социальной адаптации.
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