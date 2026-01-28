Видео
Григорий Козловский передал в прошлом году 3 млн детской медицине

Григорий Козловский передал в прошлом году 3 млн детской медицине

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:12
Григорий Козловский передал 3 млн грн на поддержку детской медицины
Григорий Козловский — почетный президент, основатель ФК "Рух (Львов)

Центр детской медицины — Детская больница "Охматдет" и Западноукраинский специализированный центр — поблагодарил известного львовского мецената и бизнесмена Григория Козловского и команду Emily Resort - sport, medical, entertainment за постоянную и системную поддержку медицинского учреждения в течение 2025 года. Об этом говорится в официальном сообщении на Facebook-странице Центра детской медицины.

"Ваше участие — это не просто благотворительность. Это реальные возможности для развития медицины, улучшения условий лечения и заботы о самом ценном — здоровье детей. Спасибо за доверие, человечность и неравнодушное сердце", — отметили в медучреждении.

null

Миллионы гривен на здоровье детей

В течение 2025 года Григорий Козловский вместе с командой Emily Resort осуществляли поддержку детской больницы "Охматдет". Общая сумма переданной помощи достигла 3 миллионов гривен с начала года.

В больнице подчеркивают: такая помощь — это не просто финансовая поддержка, а инвестиция в здоровье, комфорт и будущее детей, которые проходят лечение в сложных условиях войны.

null

Григорий Козловский: дети не должны знать, что такое война

Сам Григорий Козловский отмечает, что помощь медицине — это осознанный и долгосрочный выбор.

"Дети не должны знать, что такое война через боль и холодные больничные стены. Наш долг — сделать все, чтобы лечение ассоциировалось с надеждой, а не страхом. Сильное государство начинается не с лозунгов, а с больниц, в которых спасают детские жизни ежедневно", — отметил Григорий Козловский.

По его словам, поддержка медицинских учреждений, в частности детских, будет оставаться системной и долговременной, ведь именно сейчас страна особенно нуждается в ответственности и единстве.

null

Инвестиция в будущее Украины

В "Охматдете" отмечают: благодаря неравнодушным благотворителям больница имеет возможность создавать более современные и комфортные условия лечения, что непосредственно влияет на выздоровление маленьких пациентов.

Григорий Козловский подчеркивает: "Помощь не может быть разовой акцией. Пока идет война — поддержка должна быть постоянной. Каждая гривна, вложенная в детей и медицину, — это кирпичик в фундаменте нашей Победы".

null

Среди тех, кто формировал украинскую реальность 2025 года

По результатам своей деятельности Григорий Петрович Козловский вошел в Топ громких дел года по версии всеукраинского новостного портала "Информатор Украина". Он — среди имен, которые определяли украинскую реальность в 2025 году вместе с представителями бизнеса, спорта, культуры, медицины и сектора безопасности.

Ахметов, Козловский, Буданов, Свищев и другие — люди, которые не на словах, а на деле брали ответственность за страну в самый сложный год ее новейшей истории.

Елена Максимова - редактор
Автор:
Елена Максимова
